IF Troja-Ljungby låg pyrt till mot Almtuna IS och låg under med 1–3 efter halva matchen.

Men, när slutsignalen ljöd i Ljungby Arena stod de rödvita som segrare efter 5–3 (0–1, 2–2, 3–0) där de hittade det berömda hemmaflowet i slutperioden