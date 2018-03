Det var någon gång under natten mot tisdag som en förbipasserande man såg en röd personbil av märket Peugot svänga in på ett industriområde i Markaryd. Mannen följde efter bilen och såg hur ett flertal gärningspersoner klev ur bilen och bröt sig in i Heino Johanneson AB:s lokaler och ett flertal andra fastigheter på området. Den förbipasserande larmade då polisen och bestämde sig sedan för att närma sig gärningspersonerna.

När mannen väl kom fram hade tjuvarna flytt från platsen. Kvar fanns en mindre mängd rostfri skrot som hade lagts på marken.

– Man hann troligtvis inte få med sig det. Vi vet i nuläget inte om något annat har stulits, säger Magnus Linell.

Polisen har i nuläget ingen misstänkt men söker efter fler vittnen som har sett den röda personbilen eller något annat som kan kopplas till händelsen.