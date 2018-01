Nu har Systembolaget sammanfattat spritåret 2017. Statistiken visar att i Kronoberg (liksom i resten av landet) dricker vi allt mer bubbel.

Fakta: Populärast på Systembolaget 2017 Champagne: Moët & Chandon Brut Impérial, 134 000, André Clouet Grande Réserve, 119 .. Fakta: Populärast på Systembolaget 2017 Champagne: Moët & Chandon Brut Impérial, 134 000, André Clouet Grande Réserve, 119 000 Mousserande: Prosecco Pizzolato, 1290 000 liter, Castelforte Prosecco, 651 000 liter Kryddat brännvin: OP Anderson Aquavit, 225 000 liter, Skåne Akvavit, 138 000 liter Julöl: Mariestads Julebrygd, 466 000, Falcon Julöl, 243 000 Glögg: Blossa Vinglögg, 508 000, Blossa Starkvinsglögg Röd, 499 000 Källa: Systembolaget, antal liter försäljning under året.

Det som ökar allra mest är cider och blanddrycker (alkholäsk). I Kronoberg steg denna försäljning med nästan tio procent jämfört med året innan.

Under 2010-talet har dessutom landets försäljning av champagne och mousserande viner fördubblats och fortsätter att öka varje år. Även 2017 slogs rekord. En av fyra ”skumpaflaskor” under året dricker vi på nyår. Den mest populära champagnen är Moet et Chandon.

För den med mindre plånbok så är trenden med prosecco som är hetare än någonsin och gör att det överlägset mest populära mousserande vinet heter Prosecco Pizzolato med ytterligare en prosecco på andra plats (Castelforte).

Bubbel dricker vi året om men vissa drycker dricker vi nästan bara under december; glögg och julöl.

Medan vinglöggsförsäljningen sjunker så drack vi mer starkvinsglögg än någonsin i landet under december. Det märke som dominerar i ”glöggtoppen” är inte oväntat Blossa med olika sorter, visar Systembolagets statistik.

Julölen ska vara lite mustigare, lite sötare och lite mörkare på julen. Den sort som var vi gillar mest är Mariestads Julebrygd. Den har en ohotad förstaplacering på försäljningslistan. Långt efter kommer Falcon julöl.

Till sist har Systembolaget även offentliggjort siffror kring ”den lilla nubben” eller kryddat brännvin. Även i denna kategori finns det en sort som helt dominerar, OP Anderssons Aquavit. Skåne kommer på en blygsam andraplacering.