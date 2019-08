Delary/Pjätteryd ledde med 1–0 efter första halvlek borta mot Torpa IF i division 5 Småland sydvästra i fotboll. I andra halvlek jobbade sig Torpa IF in i matchen. Till slut blev det en poäng var till lagen, matchen slutade 2–2.

Det var Delary/Pjätteryds 14:e match, och laget är fortfarande obesegrat den här säsongen.

Målgörare för Torpa IF var Reza Yavari och Oliver Fredriksson, medan målen för Delary/Pjätteryd gjordes av Edin Nukic och Adi Trokic.

I tabellen innebär det här att Delary/Pjätteryd nu ligger på andra plats. Torpa IF är på femte plats.