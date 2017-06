Liatorp/Eneryda ledde med 2-0 efter första halvlek hemma mot Torpa IF i division 5 Småland sydvästra. I andra halvlek jobbade sig Torpa IF in i matchen. Till slut blev det en poäng var till lagen, matchen slutade 2-2.

Målgörare för Liatorp/Eneryda var Martin Göransson och Anders Karlsson, medan målen för Torpa IF gjordes av Martin Hedvåg och Linus Strömgren.

För Liatorp/Eneryda gör resultatet att man nu ligger på fjärde plats i tabellen, medan Torpa IF är på nionde plats.