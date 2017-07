Lopp 1. V4-1

1640 Auto.

1 Raspberrysky - Persson B 00711 12,6

2 Quality Q.C.* - Hande C A 51311 12,0a

3 Herold As - Larsen H 221kd 12,5a

4 Twin's Vici Lime - Knutsson E 15203 13,2a

5 See You Happy - Jonasson C 43373 12,4a

6 Lord Jaycee* - Gammelgård S 33301 12,3a

7 Quantum Gliding - Brunzell J 12022 12,4a

8 Obi Degato - Adolfsson S 41350 12,4a

9 Talija Bi* - Persson J 0d221 13,5a

10 Dirty Dancing In - Renberg L 11124 13,3a

KOMMENTAR: Quality på spiken. Ett montélopp inleder tävlingsdagen och norske gästen 2) Quality Q.C. har visat strålande form på slutet. Förlusten för tre starter kom mot Nantucket. Ingen av den kalibern i startfältet nu. Given spik!

TIPS: 2 Quality Q.C.-1 Raspberrysky-10 Dirty Dancing In-outs: 3 Herold As

Lopp 2. V4-2

2140 Auto.

1 Grace Yoga - Dessartre A 72071 16,7

2 Adamant - Svedlund K d3710 15,8a

3 No Lane - Jinesjö J 25153 15,2a

4 Amiral Ima - Pavsic A 35002 15,3a

5 Uncle Wise As* - Nielsen M H 32224 14,2a

6 Ugly Duckling - Seppä R 85022 13,5a

7 Harri K. - Jonasson C 11703 14,5a

8 Bella S.T. - Boel S 02d04 14,2a

9 Bergshults Mimmi - Hansen J 65474 14,6a

10 Ben G.T. - Molin F 32141 15,0a

11 Virtual Leg* - Granlund J 0d242 14,9

12 Tottenham - Oscarsson K 243d5 12,9a

13 Wilma Song - Carlsson E 66324 13,8a

14 Diamond Breeze - Niklasson M 54332 13,7a

15 Demolition Man F. - Larsen H 10072 13,6a

KOMMENTAR: Given helgardering. Ett olösligt lärlingslopp med spårtrappa där jag gör det enkelt för mig och helgarderar. 12) Tottenham har fått ett lopp i kroppen och kan vara draget med bästa kusken.

3) No Lane hade vinstkrafter kvar senast.

– Han kommer mer och mer och ska räknas med lite chans, hälsar PU.

TIPS: 12 Tottenham-11 Virtual Leg-3 No Lane-outs: 10 Ben G.T.

Lopp 3. V4-3 LD-1

2640

1 All Star - Norman P G 14332 18,7

2 S.J.'s Rex - Untersteiner J 14025 15,4

3 Uret - Kihlström Ö 43111 14,8

4 Baja Rosa Akema - Untersteiner P 23425 15,8

5 Zone Control - Kontio J 31020 16,0

6 Machiavelli - Ohlsson U 15441 16,6

7 O.C.Banker E. - Oscarsson K 50510 16,9

2660

8 Dynamite Light - Kolgjini A dd011 14,5

9 Shorthanded Jag - Ingves P 20121 14,5

10 Going to Press - Uhrberg T 00d01 15,2

11 Caddie Jo - Söderkvist S 1d501 15,2

12 Jack Bowler - Zackrisson A 14014 14,6

13 Porthos Race - Lindblom Å 11d26 14,5

14 Toddler - Elias M 10143 14,0

15 Jula Extreme - Goop B 00311 15,8

KOMMENTAR: Given helgardering. Lördagsloppet går över lång distans och även här väljer jag att helgardera. Den som vill gå kort kan prova med 3) Uret som kommer med tre raka segrar. Vann lätt senast efter 1.13,3/s.1000 och blir svårslagen om han får spets. Danske gästen 6) Machiavelli speedade till lätt vinst senast. Nu med toppkusken Ulf Ohlsson! 9) Shorthanded Jag kommer från V75-seger. Står dock tufft till här. 11) Caddie June är på gång.

TIPS: 3 Uret-6 Machivelli-9 Shorthanded Jag-outs: 11 Caddie June

Lopp 4. V4-4 LD-2

1640 Auto.

1 Evin Boko - Goop B 03510 11,0a

2 Shadow Gar* - Gubellini P 4d311 10,3a

3 Tiffany Dany - Ingves P 05400 12,6a

4 Britt Palema - Söderkvist S 24456 11,1a

5 Toohotforyou - Ohlsson U d2023 11,2a

6 Wouldn't Itbesweet - Eriksson K 55040 11,7a

7 Indoor Voices* - Kihlström Ö 51527 10,4a

8 I Am Unique - Adielsson E 05200 10,5a

9 Patricia Hastrup* - Jepson C J 01174 10,2a

10 Ginny Weasley - Bergh R 41d05 10,2a

KOMMENTAR: Given spik. Min andra spik på V4 blir italienskan 2) Shadow Gar, som kommer med två raka segrar. Vid segern på Solvalla sat hon i andra ytter och avgjorde efter 1.08/s.700 och på Bjerke vann hon från spets. Pietro Gubellini är en toppkusk. Toppchans!

7) Indoor Voices utmanade om segern i Norge.

– Var riktigt bra då, men orkade inte senast efter ett lopp utvändigt ledaren. På speed tar hon många till slut, menar Kenneth Haugstad i stall Walmann.

TIPS: 2 Shadow Gar-7 Indoor Voices-1 Evin Boko-outs: 9 Patricia Hastrup

V4-förslaget

V4-förslaget är på 225 rader och kostar 450 kronor.

V4-1: 2 Quality Q.C. (1,10)

V4-2: Alla 15 (12,11)

V4-3: Alla 15 (3,6)

V4-4: 2 Shadow Gar (7,1)

Lopp 5. V75-1

2140

1 Explosive Zon - Goop B 60013 15,2

2 Bonnies Celebrity - Eriksson C 6343d 14,2

3 Mescal* - Nielsen K 1d1k3 15,7

4 Fancy Flair - Jepson C J 01330 12,6

5 Bålsta Palema - Andersson M J 01161 15,7

6 Kung Edward - Untersteiner J 43015 14,2

7 Upstream - Adielsson E 22106 13,4

8 Polycrates Face - Kolgjini L 432d4 13,8

9 Chipen Boy - Karlsson P 23167 13,9

10 Magic Happens - Untersteiner P 20d02 13,9

11 Hochthereitis Sox - Kihlström Ö 10100 17,8

12 Right Broline - Lövgren J 80321 13,9

KOMMENTAR: Kvartett inleder. Ett öppet lopp inleder V75-omgången. 10) Magic Happens höll bra utvändigt ledaren senast och blir svår att stå emot i spurten.

– Jag var nöjd med honom på Eskilstuna och jag hoppas på tempo, för i så fall har han en bra spurt. Barfota fram den här gången, upplyser PU.

7) Upstream kördes passivt på Boden och gick i mål med krafter kvar. Spets med Erik? 1 Explosive Zon var ute på Åmål nyligen och skötte sig bra. Har läget. 2) Bonnies Celebrity (se V75-skrällen).

TIPS: 10 Magic Happens-7 Upstream-1 Explosive Zon-outs: 2 Bonnies Celebrity

Lopp 6. V75-2

1640 Auto.

1 This Is It N.O.* - Eriksson K d2d13 12,1a

2 Tonicetobetrue* - Juel J 12161 11,5a

3 Tjacko Zaz - Takter J 111d4 09,5a

4 King City - Kihlström Ö 16654 09,5a

5 Aron Palema - Andersson M J 2451d 11,4a

6 Tinamo Jet* - Eriksson C 2222d 11,5a

7 Victor A.U. - Jansson T 53536 10,0a

8 Xlnt Chili Tripel - Lövgren J 11041 11,0a

9 Furious Francis - Goop B 34235 10,9a

10 Aron the Baron* - Haugstad K 10405 11,9a

11 Bravo Navarone - Kolgjini A d2162 11,8a

12 Emmett Brown - Untersteiner J 01502 11,0a

KOMMENTAR: Vinner felfri. 3) Tjacko Zaz var enastående i årsdebuten och V75-vinsten på Åby gav en biljett till elitloppet. Där blev det startgalopp och samma sak hände i Kalmar, där dock upphämtningen var femstjärnig. Håller han sig på benen vinner han det här loppet! Bakom är det vidöppet och de som jagar stora slantar ska förstås gardera.

– 4) King City håller nyttig form och är väl i första hand ett platsbud,då han äntligen fått ett bra läge, säger Kenneth Haugstad.

5) Aron Palema har gjort det bra, men möter tufft mostånd nu.

TIPS: 3 Tjacko Zaz-4 King City-5 Aron Palema-2 Tonicetobetrue

Lopp 7. V75-3 V5-1

1609 Auto.

1 Bugatti Brick - Kontio J 04311 11,8a

2 Unison Kronos* - Eriksson C 30331 10,4a

3 Gilda Newport* - Tesselaar D 11121 10,4a

4 Una Blessed - Paal W 0d221 11,6a

5 Lavidaloca de Vie - Kihlström Ö 42001 11,5a

6 Caddie Lisieux - Haugstad K 16202 11,3a

7 Xperia Knick - Untersteiner J 04033 11,8a

8 B.W.T.Burnin Alive* - Korvenoja T 93113

12,6a

9 Udessa Degli Dei* - Eriksson K d1142 11,6a

10 Utrecht Rapid - Söderkvist S d1332 11,9a

KOMMENTAR: En barfotaspik. Finalen i StoSprintern känns öppen och jag väljer att ta ställning för högkapabla 6) Caddie Lisieux, som var tvåa i sitt försök.

– Jag var nöjd med henne då eftersom hon inte hade startat på ett tag. Hon känns klart uppåt och nu rycker vi skorna runt om, vilket jag tror ska förbättra henne en hel del. Jag sitter bakom bästa hästen och tror på bra chans, hälsar Kenneth Haugstad.

2) Unison Kronos avgjorde lätt i sitt försök. Räknas igen. 1) Bugatti Brick och 3) Gilda Newport löpte dött lopp om segern i försöket. Tillhör de bättre.

TIPS: 6 Caddie Lisieux-2 Unison Kronos-3 Gilda Newport-outs: 1 Bugatti Brick

Lopp 8. V75-4 V5-2

2140 Auto.

1 Helena Klipp - Berg F 5d120 12,2a

2 My White Eagle - Nilsson P 71710 12,9a

3 Angela Rich - Haapio T 46210 12,3a

4 Lirac de Zeun - Svedlund K 30020 13,4a

5 Ulriika Highness - Svedlund B 37151 12,6a

6 New Devotion - Oscarsson K 22d11 12,8a

7 Carja - Eriksson E d1dd2 13,7

8 Ilona Håleryd - Larsen H 21325 12,1a

9 Above All - Niklasson M 11d05 12,7a

10 Snow Angel - Marais M 02014 12,1a

11 Lonely Star - Karhulahti V 25444 12,0a

12 Oceanic Clearence - Schön M 41103 12,1a

13 Kicki the Dancer - Viklund M 44200 12,7a

14 Fast Agnes - Kylin-Blom O 26352 12,1a

15 Twin's Zindy - Jonasson C 50116 11,5a

KOMMENTAR: Öppet lärlingslopp. Lärlingar, ston och spårtrappa. Ser klurigt ut, men jag försöker klara mig på fyra streck. 6) New Devotion var fin i årsdebuten som hon avgjorde säkert. Lär vara ännu bättre nu.

8) Ilona Håleryd fick ge sig mot Nobel Amok i Norge. Möter lättare motstånd nu, men läget är lurigt.

– Det visade sig att hon hade slem i halsen, för normalt skulle hon varit tvåa i Norge. Läget blev inte bra, men hon är bra för klassen och ska räknas om de stämmer under vägen. Barfota fram nu, informerar PU.

Från bakspår streckar jag formkorten 12) Oceanic Clearance och 14) Fast Agnes.

TIPS: 6 New Devotion-8 Ilona Håleryd-14 Fast Agnes-outs: 12 Oceanic Clearance

Lopp 9. V75-5 V5-3

1640 Auto.

1 Handsome Pelle - Ohlsson U 11032 12,4a

2 J.H.Mannerheim - Untersteiner J 3314d 14,3a

3 Athos Race - Lindblom Å 11d13 12,2a

4 Rolex Broline - Goop B 11011 13,0a

5 Kungkurt - Oscarsson K 1231d 12,7a

6 Mister Zaxis - Tillman J dd113 13,1a

7 Gute Band - Persson S 33412 12,7a

8 Masterglide - Untersteiner P 22162 13,5a

9 Enjoy the Life - Dalborg T 2d221 11,9a

10 Panther Face - Söderkvist S 30124 13,8a

11 Lexington Hall - Eriksson C 41024 12,0a

12 Mega Star - Wiman J 01511 14,2a

KOMMENTAR: Given helgardering. Ett helt hopplöst lopp att bena ut. 4) Rolex Broline har inlett karriären bra med fyra vinster på fem starter. Riskerar dock att få svar i spetskörningen och känns därmed sårbar. 1) Handsome Pelle var bra som tvåa och har läget.

8) Masterglide är hygglig för klassen, men rankas ned på grund av spåret.

– Formen är fin, men läget blev ju uselt och vi lär få det tufft härifrån. Barfota runt om igen, vilket gav en kick på Solvalla, berättar PU.

2) J.H.Mannerheim är en hemmahäst med bra läge och ska troligen provas med jänkarvagn. Bör med i kalkylen.

10) Panther Face är i form. Skräll?

TIPS: 4 Rolex Broline-1 Handsome Pelle-8 Masterglide-outs: 10 Panther Face

Lopp 10. V75-6 V5-4 DD-1

2140 Auto.

1 Mosaique Face - Kolgjini L 41400 09,0a

2 VästerboontheNews - Takter J 22201 10,8a

3 Deuxieme Picsous - Ohlsson U 0k065 11,1a

4 Ringostarr Treb* - Paal W 22413 09,5a

5 Capello Bob - Persson S 03040 10,2a

6 Cruzado Dela Noche - Goop B 21106 09,5a

7 Harry Haythrow - Untersteiner P 75155 09,7a

8 Royal Fighter - Tillman J 24d20 09,7a

9 Edward Ale* - Söderkvist S 24d56 10,5a

10 Day or Night In - Untersteiner J 50212 11,7a

11 Kadett C.D. - Bergh R 14d06 09,8a

12 Spring Erom - Eriksson C 61402 09,2a

KOMMENTAR: Skräller Harry? Guldloppet håller bra klass. 6) Cruzado Dela Noche var med i elitloppet, men gjorde bort sig då. Är osäker, men bra chans felfri. 12) Spring Erom har gjort det fantastiskt i år. Drog dock det sämsta spåret. Inte borta om tempo. 1) Mosaique Face har läget. Räknas. Ljungbyhästen 7) Harry Haythrow vann det här loppet i fjol. Repris?

TIPS: 6 Cruzado Dela Noche-12 Spring Erom-1 Mosaique Face-outs: 7 Harry Haythrow

Lopp 11. V75-7 V5-5 DD-2

2140 Auto.

1 Nobel Southwind - Untersteiner P 2d010 12,3a

2 Let it Happen - Paal W 10400 12,0a

3 Say that Again - Goop B 04326 12,6a

4 Iago Zon - Lövgren J 12231 11,2a

5 Nobel Amok - Bergh R 10111 10,5a

6 Valentino Strix - Söderkvist S 261d2 12,5a

7 Pokemon Ås - Adielsson E 7115d 11,8a

8 Face Ribb - Kolgjini A d1120 12,3a

9 Shelby Glide - Untersteiner J 01624 13,1a

10 Brothers In Am - Tillman J 25121 11,1a

11 Island Life - Norman P G dd316 12,9a

12 Talassio - Kihlström Ö 11365 11,5a

KOMMENTAR: En Nobelvinnare. Ett fint bronslopp avslutar V75-omgången. Men jag har stor tro på 5) Nobel Amok som imponerat hos Robert Bergh. Vann ett långlopp i Kalmar efter ett avslutande 1.12-varv. Jag spikar! Bakom är det många som lurar i vassen om favoriten sviktar. 4) Iago Son imponerade också stort i Kalmar, men är nog allra bäst över sprinterdistans. 6) Valentino Strix har formen på topp. 7) Pokemon Ås galopperade till slut på Kalmar. Bra dessförinnan.

1) Nobel Southwind återkommer efter en liten paus.

– Han är halsopererad. Läget blev bra, men han är inget spetsbud utan får lita på turen, säger PU.

TIPS: 5 Nobel Amok-4 Iago Zon-6 Valentino Strix-outs: 7 Pokemon Ås

V75-skrällen

2) Bonnies Celebrity i V75-1 galopperade bort en säker seger på Kalmar 250 meter kvar senast. Kan ta revansch här till ett smaskigt odds. Streckas!

V75-förslaget

V75-förslaget är på 1152 rader och kostar 576 kronor.

V75-1: 1 Explosive Zon, 2 Bonnies Celebrity, 7 Upstream, 10 Magic Happens (5,4)

V75-2: 3 Tjacko Zaz (4,5)

V75-3: 6 Caddie Lisieux (2,3)

V75-4: 6 New Devotion, 8 Ilona Håleryd, 12 Oceanic Clearence, 14 Fast Agnes (10,11)

V75-5: Alla tolv (4,1)

V75-6: 1 Mosaique Face, 2 Västerboonthenews, 4 Ringostar Treb, 6 Cruzado Dela Noche, 7 Harry Haythrow, 12 Spring Erom (11,10)

V75-7: 5 Nobel Amok (4,6)

V5-förslaget

V5-förslaget är på 288 rader.

V5-1: 6 Caddie Lisieux (2,3)

V5-2: 6 New Devotion, 8 Ilona Håleryd, 12 Oceanic Clearence, 14 Fast Agnes (10,11)

V5-3: Alla tolv (4,1)

V5-4: 1 Mosaique Face, 2 Västerboonthenews, 4 Ringostar Treb, 6 Cruzado Dela Noche, 7 Harry Haythrow, 12 Spring Erom (11,10)

V5-5: 5 Nobel Amok (4,6)

Tips övriga lopp

Lopp 12. 7 Man of Steel-6 Alcoy-8 J.H.Respeons-outs: 4 Golden Icon

Lopp 13. 8 Le Vicomte-5 Prosperous-10 Betting Superstar-outs: 7 Wide Game