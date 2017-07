Still Standing, med bas i Knäred, är ett coverband med rutinerade musiker.

– Det känns som vi är på världsturné på något sätt. På andra sidan gränsen, sades det skämtsamt på hembygdsparkens utomhusscen i Traryd.

Och gränsen är förstås landskapsgränsen mellan Småland och Halland.

Men allt för mycket prat ville man inte ha på scenen.

– Vi låter musiken prata istället.

Välkända rock- och poplåtar, covers från 60-talet och framåt, fanns på repertoaren. Och Still Standing startade i Traryd med en klassisk Dolly Parton-låt, "Jolene".

Spelar snabbt

Vädret under onsdagskvällen var mer eller mindre perfekt för en lättsammare sommarunderhållning. Även vädret, som är så viktigt vid sådana här sammanhang, fick en kommentar på scenen:

– Ja, ett fantastiskt väder. För en vecka sedan så stod det att det skulle komma 30 millimeter regn i kväll. Det är därför vi spelar så snabbt så vi hinner in innan...

Exempel på en annan låt som framfördes av Still Standing var "Burning Love", som Elvis Presley en gång spelade in. Och ytterligare ett exempel var Peps Perssons trallvänliga "Oh Boy!".

Still Standing består av Åsa Nielsen sång, Sven-Olof Larsson bas, Stefan Klang gitarr sång, Ronny Johansson gitarr, Morgan Kajsson trummor och Agneta Rosengren Keyboard.

Alla åldrar

Arrangören Traheryds Hembygdsförening, var nöjda med onsdagens trivselkväll.

Still Standing, är det ett nytt band?

– Jag hade aldrig hört talas om dem, men jag tycker de är bra. Det är ett nog ett nytt band men med erfarna musiker, säger Nils Svensson som är ordförande hembygdsföreningens styrelse.

Men en kontakt togs med nämnda musiker och det var ganska mycket folk som hade kommit till Traryds hembygdspark. Enligt Svenssons bedömning var en stor del av publiken säkert över 60 år och det är inte alltid lätt att locka yngre personer till hembygdsparken.

– Det är svårt att arrangera så att det passar för alla åldrar, konstaterar han.

De kommande evenemangen som sker i Traryd i närtid, och som Traheryds Hembygdsförening är involverad i, är Traheryds Marknad den 19 augusti (tillsammans med Lions Club Traryd och Traryds IF), utegudstjänst den 20 augusti, samt det årliga slåttergillet den 28 augusti.