Dagen innan seriepremiären förra året valde Troja support att lägga ned sin verksamhet. De menade att Troja motarbetade dem.

”Efter att samtliga på mötet fått säga sitt, så kan vi nu konstatera att detta är ett resultat av flera års motarbetande och negativ behandling från klubbens sida”, skrev supporterföreningen då.

Nu väljer Troja med nytillträdde ordförande Arto Lassila i spetsen att gå ut och be om ursäkt till den tidigare klacken och dess fans.

”Jag vill på föreningens vägnar be om ursäkt för misstag och uttalanden som gjorts under senare år. Vi vill med ert stöd höja stämningen och stötta vårt lag till sportsliga framgångar. Detta ska vi göra med glädje och respekt för varandra. Det ska va kul och gå på hockey. Tillsammans för vårt Troja! Arto med styrelsen för IF Troja-Ljungby”, skriver Troja-Ljungby på sociala medier.