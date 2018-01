På söndag spelas den 35:e upplagan av Intersport Maxi Cup i Sunnerbohallen. 15 lag, uppdelade i tre grupper, slåss om titeln. Det är fem lag färre än vad som deltog förra året. Det innebär att finalen är planerad att starta 18.20 på söndagskvällen.

Fakta: Intersport Cup 2018 Kvalgrupp 1: Agunnaryd, Hamneda, Liatorp/Eneryda, Ljungby, Ryssby. Kvalgrupp 2: Ling, Lagan, Lidhult, Ljungby J, Torpa. Kvalgrupp 3: Angelstad, Guddarp, Kånna, Ryssby futsal, Strömsnäsbruk.

De senaste fem åren har arrangörsklubben Ljungby IF stått högst upp på pallen, men i år är den klassiska turneringen mer svårtippad än vanligt.

Ljungby IF kommer från ett turbulent år som slutade med degradering till division 4. Sen dess har laget bytt tränare och nästan hela spelartruppen. Ljungby IF kan vara sårbara men ses nog fortfarande som "laget alla vill slå".

Främsta utmanare då? Här finns några stycken, och framför allt bör nog Guddarps IF nämnas. Laget med de starka kompisbanden är placerade i kvalgrupp 3 och har gått långt i turneringen de senaste åren och föll i fjol mot Ljungby IF i finalen – efter förlängning. Final blev det även 2015 och 2014, även då blev det förluster mot LIF.

Under frimånaden tappade Guddarp lite spelare till just Ljungby IF, och visst bör giffarna vara sugna på revansch för de senaste åren – och samtidigt finns det möjlighet att skaffa sig ett psykologiskt övertag inför seriemötena som stundar.

I kvalgrupp 2 bör Lagans AIK hållas som favoriter. Ett stort och starkt lag som är obekväma att möta på en liten inomhusplan. Även Torpa IF kan bli att räkna med från den här gruppen.

Förutom Ljungby IF i grupp 1 är Liatorp/Eneryda laget med mest kvalitet, men de kommer utmanas av både Agunnaryds IF och Ryssby IF.