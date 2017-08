Senast de möttes vann Ljungby kampen lagen emellan. Denna gång var det desto tuffare att överträffa Växjö, som verkade ha hittat ny energi efter uppehållet.

Växjö United gjorde det svårt för Ljungby att komma till läge i första halvlek. Med ett flertal ramträffar, luriga skott och ett effektivt passningsspel var det nära att bortalaget släppte in flera bollar. Ljungby kom undan med nöd och näppe, vilket på ett sätt var tur med tanke på vilket spel Växjö visade upp.

I andra halvlek hittade Ljungby tillbaka desto bättre. De etablerade ett mer precist spel, kom till lägen och kunde ha satt dit den vid några tillfällen. Men det spel som Växjö hade visat upp i första halvlek kom tillbaka i en sekvens under slutminuterna, då en långboll letade sig över Ljungbys backlinje och bollen kyligt kunde lobbas i mål. Det var inte helt rättvist sett till hur halvleken hade artat sig, men över hela matchen var målet desto mer väntat. Kort därefter kom Växjös stjärnspelare Kalu igenom med en individuell prestation, vilket därefter ledde till ytterligare ett mål för hemmalaget. 2-0 blev också slutresultatet.

Framstående spelare

Det finns några spelare som tränaren ville lyfta fram efter matchen.

– Moshtaq Ahmadi gjorde en riktig krigarinsats, både som offensiv mittfältare och på kanten. Han var även med i defensiven under andra halvlek. Sedan tyckte jag även Waed Shaif gjorde en riktigt bra match. Han var på hugget och sprang bra. Även seriens bästa mittfältare, Adem Krasniqi, var som vanligt väldigt bra, säger Roger Ahl.

Nyförvärven har även de kommit in i truppen och hittat in under uppehållet.

– De har kommit in bra. De tränar varje gång, väldigt seriöst. Det var synd att Sam Tarasenko inte var med idag bara, han hade problem med ljumsken. De andra tre var bra med i spelet, säger Roger Ahl.