Det gäller att få död på drottningen, så är getingplågan löst på bara ett par dagar. Vissa år är det mer getingar än andra.

– Vad vi vet är att de lever i någon form av tvåårscykel, och eftersom det var relativt lugnt i fjol räknar vi med många bon i år, förklarar David Vedeskog gruppchef på Anticimex i Jönköpings län.

Josefine Gustavsson som med sina kollegor besöker ca 100 adresser om dagen runt om i länet, Besöken till fastighetsägare som fått problem med getingbon kan variera.

– En del har ett bo, men det kan sitta väldigt illa till, andra kan ha 7-8 stycken på samma fastighet.

Under takpannor och in under tackfotens luftspalt används ett pulver som getingarna själva transporterar in i boet, andra klassiska getingbon som sitter synligt bekämpas med ett getingspray som sprutas in i boet berättar Josefine.

Så här års är bona i regel färdigbyggda, nu är det larver och getingungar som skall ha mat. Det är nu vi blir besvärade i samband med fika på uteplats och altaner. Sötsaker lockar och man får se upp med det man skall äta eller dricka.

– Vi samarbetar med de flesta av de stora försäkringsbolagen, säger David Vedeskog, så för den drabbade brukar det räcka att via sitt försäkringsbolag fylla i ett formulär på bolagets hemsida så blir vi kontaktade och kommer ut på besök.

För den modige som och har svårt att vänta på saneringsbesöket, kan själv kvittera ut ett getingspray på Anticimex, bra är väl då att veta om man är överkänslig mot getingstick eller ej.