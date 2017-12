Kärlek är annorlunda idag. Ibland känner jag att jag kommer från en annan värld.

Min själ är fortfarande fast i dåtidens kärlek, den äldsta kärleken, den romantiska och oändliga kärleken.

Jag har alltid drömt om att ha en romantisk kille, att gå ihop under regnet i timmar, att sitta nära kaminen för att prata om våra drömmar, att prata om vårt lilla hus som har utsikt över Damaskus, att prata om dikter.

Jag har drömt att han reciterade dikter för mig, skriver dikter till mig, att han kan läsa i min blick utan att jag oroar mig för att han inte kommer att förstå mig.

Jag har drömt om att han väntar under min balkong tills han ser mig innan jag går och lägger mig, att han lägger en blomma bredvid min dörr varje dag, att han visar för alla hur han älskar mig utan rädsla och utan hinder.

Jag har drömt att han kidnappar mig en regnig natt och att han tar mig någonstans långt bort utan att någon ser oss.

Jag vill att han älskar mig som de brukade älska förut, som jag älskar att älska.

Jag har väntat på honom så länge, men jag vet att han finns någonstans i den här världen.

Min andra hälft som fyller mig, kanske är i ett annat land. Han känner på samma sätt som jag känner just nu. Jag väntar på honom till sista dagen i mitt liv.

Han finns, jag är säker. Kanske kommer vi inte att träffas i den här världen, kanske i ett annat liv.

***

När jag träffade Asmar trodde jag att han var den person som jag drömt om, men jag är fortfarande inte säker. Jag skriver till honom varje dag i min dagbok. Jag skriver till honom hur riktig kärlek är, hur jag älskar honom, hur jag saknar honom.

Jag skriver till honom om allt jag tänker på och hur jag känner, men jag skriver inte hans namn därför jag är inte säker om det var han eller inte.

Kanske hinner jag inte säga till honom hur jag känner.

Varje dag kollar jag på honom, på hans ögon.

Jag kollar på hans rörelser, hur han pratar, hur han tittar. Ibland försöker jag visa honom att jag älskar honom, men jag vill inte visa honom för att jag inte vill att han ska älska mig.

Jag är rädd att om han älskar mig kommer han känna sig dålig när han förlorar mig.

Jag undrar varför måste vi förlora? Varför vågar vi inte säga hur vi känner? Varför finns det ett slut för allt? När vi vill och när vi kan - Varför finns det hinder?

***

Det finns tusen frågor i mitt huvud men det finns inga svar. Jag ser ner på mina tomma händer, jag kan inte göra någonting. Ingen vet hur ont jag har i min kropp och hur jag känner. Jag vill inte visa någon, jag vill inte dö! Jag vill stanna med alla som jag älskar.

Jag vill säga hur jag älskar dem och jag vill visa dem. Men jag kan inte göra någonting och jag vill inte ta Kemoterapi mot cancer, för jag vill inte förlora mitt hår. Det räcker att jag kommer förlora mitt liv. Jag försöker göra dem lyckliga. Kanske när jag lämnar livet och när jag lämnar dem, får de någonting av mig som gör att de kan fortsätta utan mig.

Cancer skadar inte bara min kropp, cancer gör ont i mitt hjärta.

***

När jag tittar i min mammas ögon ser jag hur hon älskar mig.

Hon vet inte vad jag har men hon känner på sig att något är fel.

– Pappa, mamma och mina syskon jag kommer saknar er. Förlåt, men jag kan inte säga någonting!

Jag brukade se era leenden och jag vill se era leenden innan jag dör. Jag undrar hela tiden vad jag kommer att se i gränslandet mellan liv och död. Hur kommer jag att känna mig, glad, rädd, dålig eller kommer jag inte att känna någonting.

Det enda som kan göra mig glad är att den här pinan ska ta slut när jag dör.

Jag hoppas att min själ hamnar med de som jag älskar i himlen efter döden och jag hoppas att min familj kan fortsätta utan mig.

***

Damaskus jag saknar dig, jag saknar din jord jag saknar din jasmindoft, jag kommer att dö och jag kunde inte komma tillbaka till dig.

En gång under Ramadan gick jag till en gammal väg, jag hörde en röst kalla in troende till moskén och en kyrkklocka kalla in troende till kyrkan.

Jag kände mig harmonisk när jag såg kyrkan och moskén nära varandra.

När jag såg hela det syriska folket stå bredvid varandra med olika religioner utan att tänka på andras tro.

***

Jag trodde aldrig att jag skulle förlora mitt land.

Jag minns hur alla under Ramadan bjöd andra på mat och hur en rik person hjälpte en fattig.

Jag hade inte ens tänkt att det skulle bli krig någon gång och att vi skulle förlora vår fred.

Jag hade möjligheten att stanna men jag kunde inte stanna. Min själ bad mig att stanna och mitt sinne undrade om detta var sant.

Jag frågade mig själv vad jag har för möjligheter, flytta bort eller stanna. Men efter tag visste jag att ibland kan man inte välja, ibland är man tvungen att fortsätta på en hemlig väg.

Jag vet nu vad meningen med kriget är.

Krig är lika med cancer, cancer går över hela kroppen tills den styr kroppen. Den visar sig exakt som en terrorist. Terroristerna gick runt om i hela landet och när de kunde styra landet visade de sig själva.

***

Jag träffade Sara för några dagar sedan. Sara är min bästa kompis. Hon vet allt om mig och hon vet att jag har cancer. Jag sa till henne att när jag dör måste hon ge Asmar min dagbok, det är ett minne från mig till honom. Kanske kunde jag inte berätta om mina känslor för honom. Men han måste veta det efter att jag dör. Jag har skrivit ett testamente för min familj och jag sa till Sara att hon måste ge dem testamentet efter jag dör.

Dagarna går och varje dag dör en liten bit av mig, jag förlorar min kropp varje sekund, jag kunde inte fortsätta jobba och alla märkte att jag inte mådde bra.

Jag känner att cancern är starkare än mig.

***

Rummet är helt tomt och mörkt. klockan är 3 på natten. Det är några timmar kvar till solen kommer upp. Det är så kallt ute, luftens ljud är väldigt stark, gardinen går fram och tillbaka. Himlen och stjärnorna är svarta och allt framför mig är svart. Mina ögon stängs sakta, sakta.

Jag vaknar efter några minuter, jag befinner mig på en konstig plats. Framför mina ögon är det ett väldigt stark ljus. Jag tittar på allt som jag har gjort i mitt liv allt är framför mig som en film. Jag känner smärta i mitt hjärta och jag känner smärta i hela min kropp.

Det känns som om någonting kommer ut ur min själ. Jag kan inte andas och det finns ett väldigt starkt ljus i mina ögon. Äntligen efter den värsta smärtan i hela mitt liv känner att jag faller från en hög plats till en säng på en konstig plats.

Jag kollar runt omkring mig, jag ser några sängar i rummet, Vita sängar med människor som sover. Jag ser inte deras ansikten. De är täckta med vita lakan.

Över mig finns en lampa med ett ljus.

Jag känner stark skräck.

Varför är jag på sjukhuset?

Jag går ut ur rummet till korridoren, min mammas tårar rinner, mina syskon skriker och gråter och min pappa fråga alla läkare om varför hans dotter dog.

Jag går tillbaka till rummet, jag ser min kropp i sängen.

Min gamla kropp som har följt med mig i 23 år.

Alla gråter och skriker, men jag är glad, jag har inte ont, jag känner mig tom endast en stor sten är fast i mitt hjärta.

***

Jag känner att någon klappar på min axel.

Jag tittar på hans ansikte, jag kan inte ens förklara hur snygg han är.

Han tar min hand och han vill visa mig någonting.

Han visar mig min mamma och hon ska läsa mitt testamente för alla.

Det står så följande i testamentet:

– Hej min mamma och min pappa! Jag vill tacka er för allt ni har gjort för mig! Tack för att ni gjorde mig till en stark tjej, som kan klara allt hon gör utan hjälp av någon. Tack mina syskon för att ni var med mig i den svåraste tiden.

Förlåt mig, jag kunde inte säga att jag hade cancer för att jag ville ha kvar era fina leenden. Jag är fortfarande här!

Bara för att ni inte kan se mig betyder inte jag inte är här, jag är i himlen men jag bryr mig om er. Jag vet att ni kommer gråta, ni kommer viska mitt namn men ni måste veta att när ni säger mitt namn så kommer jag.

Mamma, jag ska hålla dig stark, jag vill lindra din smärta.

Det är lätt för mig, för att jag känner att himlen är verklig. Om du skulle veta sanningen skulle det vara lättare för dig.

En dag kommer vi att träffas igen men bara när tiden är rätt, när du går ut ur mörkret kommer jag att stå i ljuset.

Jag har en sparbössa i mitt skåp. Jag vill att ni ska donera de pengarna till en välgörenhetsorganisation för cancerpatienter.

Att ni vattnar blommor som finns i mitt hus. De ska inte vissna efter min död. Det är slut nu jag vill bara säga till min mamma;

“Ditt hjärta är den mjukaste platsen på jorden, ta hand om det”.

***

Nu finns inget kvar av mig på jorden, förutom min kropp som är ett minne av mig, i ett hål på kyrkogården.

Asmar jag väntar på dig i himlen. Nu måste jag resa till himlen med en ängel.

Jag kan inte säga hej då, farväl finns inte, men jag kan säga, ”vänta inte, livet går fortare än man tror”.

“När historien slutar börjar man känna”.