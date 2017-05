Uddamålsförlust för Torpa IF mot Vederslöv Dänningelanda Fotboll En tajt match slutade till slut med förlust för Torpa IF, som föll på bortaplan i division 5 Småland sydvästra mot Vederslöv Dänningelanda på fredagen. 2-1 (1-0) slutade matchen. Vederslöv Dänningelandas målskyttar var Florian Maug och Filip Johansson, medan Johan Brorsson gjorde målet för Torpa IF. Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Vederslöv Dänningelanda på femte plats och Torpa IF på nionde plats.