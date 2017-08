Ljungbydagarnas programmakare har gjort tradition av att låta musikskolans elever vara först ut på scenen - många gånger tillsammans med ett rikskänt namn från underhållningsbranschen.

Till exempel har Pernilla Wahlgren, Jessica Andersson, Lisa Miskovsky, bröderna Rongedahl och Janne Schaffer figurerat i detta sammanhang.

I år är det alltså musikalartisten, rocksångaren, gitarristen Peter Johansson, som ska uppträda med tillsammans med Ljungbys musikaliska framtid.

För musikläraren Tord Martinsson är Johansson ingen ny bekantskap.

- Peter har faktiskt varit min elev, säger han.

Internationella framgångar

Sammanträffandet skedde i slutet av 90-talet på show och musikallinjen vid Musikteaterskolan i Bjärnum - en filial till folkhögskolan i Markaryd.

Sedan dess har Peter Johansson haft stora framgångar som artister på scener både i och utanför Sverige. Till exempel medverkade han uppsättningen av We Will Rock You i London - en långkörare mellan 2003 och 2007, där han gjorde huvudrollen som Galileo 850 gånger.

Andra produktioner som Peter Johansson framträdande roller i är rockmusikalen Rock of Ages, den svenska uppsättningen av Jesus Christ Superstar (som Judas) och musikalen Jersey Boys.

Vidare har han bland annat medverkat i Robert Wells konsertserie Rhapsody In Rock.

För tv-tittarna är han ett känt ansikte. Flera gånger har han varit med i Så ska det låta och på Idrottsgalan, då tillsammans med operasångerska Malena Ernman. Vidare har han funnits i rutan i program som Doobidoo, Musikmaskinen och Sommarkrysset.

Turnerar med Ola

I den nu aktuella Champions of Rock turnerar Peter Johansson i sällskap med Ola Salo, som han medverkade tillsammans med Jesus Christ Superstar, och Jenna Lee James, som var hans motspelare i We Will Rock You i London.

Peter Johansson har förkärlek till rockgruppen Queens musik. Enligt Tord Martinsson kommer publiken i Ljungby att bli varse detta.

- Musikskolan ska framföra sju låtar tillsammans med Peter, och då förstås något av Queen men också av till exempel David Bowie och The Four Seasons, säger han.

Den här gången är det musikskolans något äldre elever - i högstadie- och gymnasieåldrar - som beträder scenen.

- Det handlar sig om ganska komplex musik, som kräver lite högre kunnande och erfarenhet, säger Tord Martinsson.

Eleverna framträder i olika konstellationer - från litet till stort - med blandad repertoar.