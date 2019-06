I måndags fick polisen in en anmälan från ett äldre par som är bosatta i Älmhult. Anmälan gäller ett gäng ungdomar, som är under 18 år, som under en längre tid har trakasserat paret med bland annat dörrknackning.

– Jag tror även det har varit snöbollskastning och äggkastning genom åren, säger Anders Karlsson på polisen i Ljungby.

I måndags, när ungdomarna knackade på, uppstod det konfrontation mellan parterna.

– Det kom in både en anmälan och en motanmälan. Men nu har vi ett par namn så nu kommer vi att arbeta vidare med detta, säger Anders Karlsson.