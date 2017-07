Solveig Sahlberg är en del av Grands historia. Hon föddes i Ljungby 1921 och är dotter till biografägaren Gottfrid Sjöberg och Gerda, född Ljungberg. Solveig har under åren sparat ett unikt material om Grand samt om släkterna Sjöberg och Ljungberg.

- Min mor Gerda var noga med att det mesta skulle sparas, bland annat köpehandlingar från Grand, gamla fotoalbum och tidningsurklipp, säger Solveig.

– Mina föräldrar gifte sig midsommarafton 1920. Min mor var tvilling med målarmästaren Claes Ljungberg och även syster till Sven Ljungbergs far, målarmästaren Elof Ljungberg. Mor var också gudmor till Sven Ljungberg. Sven och jag var kusiner och han kom till min 80-årsdag i Lidköping med en vacker tavla som present.

Solveig har ett flertal konstverk av Sven Ljungberg och hon har också följt honom genom åren.

- Jag minns att Sven i sina unga år hade hand om Grands affischering och uppsättning av fotografier av filmstjärnorna, berättar Solveig.

Pappan Gottfrid Sjöberg föddes i Dänningelanda 1880. Han kom som liten till Ljungby.

– I unga år tog han anställning i sin broders firma 1917. Far arbetade på förnicklingsavdelningen i firman Levin & Sjöberg och avancerade från mekaniker till verkmästare på företaget. Han var fortfarande engagerad i firman, även när han var biografman i Ljungby. Förutom Teaterbiografen Grand, ägde far också Cosmorama, som sedan blev Saga-biografen.

Stort filmintresse

Gottfrid Sjöberg hade ett stort intresse för film. I en tidningsartikel i Smålänningen från 1950 berättar Gottfrid inför sin 70-årsdag att svågern Ernst Lindén startade teaterbiografen 1906 på Grand, men var då inte ägare till byggnaden. Eftersom de båda delade ett stort intresse för film blev Gottfrid Sjöberg kompanjon med Ernst Lindén kort därefter. Det blev ett kompanjonskap som skulle vara i över 50 år.

Gottfrid Sjöberg köpte Grand 1919, då Ljungby Godtemplares byggnadsförening sålde fastigheten till honom. Kort därefter sålde han hälften av fastigheten till sin svåger Ernst Lindén. Enligt ett enskilt kontrakt mellan Lindén och Sjöberg, skulle egendomen begagnas för gemensamt ändamål och likaså skulle inkomster och utgifter fördelas lika mellan dem. Vid dödsfall av någondera skulle överenskommelsen inte förändras. Detta undertecknades av dem båda den 21 mars 1919. Inventarierna på Grand såsom dekorationer, pianon och möbler med mera skulle också fördelas lika.

Biografverksamheten utvecklades ytterligare i och med detta kompanjonskap.

Solveig berättar att när den världsberömda operasångerskan Christina Nilsson dog 1921, hade Smålänningen samma år börjat ges ut av redaktör Elfrid Durango.

– Teaterbiografen kunde nu annonsera om Christina Nilssons begravning i tidningen och att man på Grand kunde visa unika bilder från sångerskans liv. Detta blev en stor händelse för Grand, minns Solveig, som har ramat in annonsen.

Skötte maskineriet

-När min far kom in i biografbranschen skötte han maskineriet, eftersom det inte fanns någon biografmaskinist. Far var så pass intresserad och händig att han själv gjorde reparationerna i maskinrummet och skötte även visningarna av filmerna. Gick de sönder så reparerade han dem, så att visningarna kunde fortsätta.

– Efter den stora renoveringen av Grand 1935 anställdes en maskinist. Svågern Ernst Lindén var med och justerade ljudet på filmerna och rättade till om det något blev fel under visningarna. Min far var lugn och sansad och gjorde inte stort väsen av sig och var snäll som person. Han ville alltid vara uppdaterad på det senaste, vare sig det gällde något till hemmet eller till biografen.

Solveig berättar också att den första ljudfilmen visades på Grand 1929, dessförinnan var det stumfilm.

Grand Bio var den första biograf i Sverige som började med Zeiss ljudfilmsanläggning och var därmed pionjär inom sitt område.

Solveig har även anknytning till familjen Lindén.

- Min faster Helfrid Sjöberg var gift med Ernst Lindén och deras dotter Sylvia Lindén var min kusin. Min familj bodde på övervåningen i Grand och Lindéns på första plan. Jag minns Ernst Lindén som en mycket godhjärtad person, likaså hans fru Helfrid. Jag kommer också ihåg dottern Sylvia, hon var Ljungbys skönhet, en mycket vacker kvinna. Sylvia passade mig som barn och jag har en del minnen av henne. Hon medverkade och spelade under stumfilmerna på 1920-talet. Sylvia var även en duktig pianist med ett exemplariskt gehör. Det var fyra personer som spelade. De fick komma och titta på filmerna innan premiären, för att kunna spela passande musik till dem. Jag minns att Sylvia startade en skönhetssalong i Kalmar, detta var före 1937. Hon återvände sedan till Ljungby och fann kärleken i Gunnar Thörnqvist. Sylvia arbetade hos sin far som förutom biografägare också var innehavare av en speceriaffär på Kungsgatan. Även hennes man hade en speceriaffär, Dahlströms Eftr. på Kungsgatan.

Den 30 juni i år var ett reportage publicerat i Smålänningen om Sylvia Lindén.

Stor renovering

1933 började man med den stora renoveringen av Grand säger Solveig.

- Jag tror att sidoväggarna på ovanvåningen hade satts igen före renoveringen 1933. Det fanns inte något orkesterdike tidigare, utan bara en scen och en läktare. Det var två trappor upp till övervåningen och en bänkrad på varje sida. Det var inte heller så stort och rymligt med sittplatser i salen, men detta utökades vid renoveringen. Efter renoveringen, som var färdig 1935, vill jag minnas att det var en pistagegrön färg på byggnadens putsade fasad. Grand var väldigt flott. Jag vet att pappa hade benämningar på Grands salar, de så kallade ABC-salarna.

– A-salen, som var bion med dess sittplatser, kommer jag väl ihåg. Längst fram kostade sittplatserna 85 öre, det var de sämsta platserna, 1 kr och 10 öre kostade mellanplatserna, längst bak i logen med de sköna fåtöljerna kostade det 1 kr och 75 öre. Det var de bästa platserna.

– Det var roligt att ha kalas på Grand, när man fyllde år. Då tilläts man att dansa och ha roligt på scenen och far och mor ordnade gott kaffebröd med saft till kalasen. I B-salen, som hade sin ingång på höger sida av byggnaden, ordnades det utställningar. Det kunde vara husmodersföreningen som visade blommor, sylter, safter, broderier med mera.

Vid renoveringen ändrades detta och där blev det istället klädgarderober för logerna. Vid renoveringen byggde man även till på baksidan av byggnaden. Där skulle det bli loger.

– C-salen var själva genomgången i Lindéns hall på vänster sida om Grandskylten. Till höger, vid ingången med de tre cirkelformade fönstren, fanns det toaletter. Lindéns disponerade som sagt vänstra sidan av första våningen på Grand. Andra våningen, där vi bodde var väldigt flott. Vi disponerade hela övervåningen. Först en hall, sedan kom man in i herr-rummet; fars kontor.

– Det fanns fina skjutdörrar i rummen. En stor matsal med långbord, finrum, sovrum, mitt rum och min bror Ingmars rum samt ett serveringsrum och ett kök. Vid tornet låg det en lägenhet med två rum och kök. Själva tornet användes nog bara som vindsutrymme. Till höger om tornet fanns en mycket fin vind. Där hade vi ett gym och vi brukade ofta vara där, berättar Solveig.

- När jag hade blivit äldre arbetade jag på Stadshotellet i Ljungby, så kom kriget och de skar ner på personal. Jag flyttade från Ljungby 1940 och arbetade sedan på olika hotell i Sverige. Jag träffade min man Lennart Sahlberg som också var i hotellbranschen och vi gifte oss 1948. Vi fick två fina döttrar Ann-Charlotte och Majvor. Far dog 1958, i och med det såldes Grand ett år senare, avslutar Solveig.

Byggnadsföreningen Folkets Hus i Ljungby köpte Grand 1959 och en era på över 50 års kompanjonskap var därmed avslutad.

Carl-Magnus Gripenhed