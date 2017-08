Smålänningen har tidigare skrivit om Per Berg som fått beskedet om att hans assistenter nu försvinner. Ett beslut som har tagits av försäkringskassan.

Skrivelser och telefonsamtal tar mer och mer över Kjell och Inger Bergs vardag. De talar med advokat, jurister, försäkringskassan, handläggare och chefer på kommunen. Varje morgon är det sonen Per som tar upp deras tankar. Om hur hans framtid kommer att bli.

Framför Pers föräldrar ligger en överfull pärm med olika papper. Det är mejlkonversationer, beslut, överklagan och fler beslut.

Det senaste pappret är deras uppsägning från att ingå i Pers assistans.

Kjell berättar att de har varit en del av Pers assistans och har fått en ersättning för det. Det är den som de nu har sagts upp ifrån. De assistenter som nu arbetar med Per har också blivit bortkopplade från Per, liksom hans assistanssamordnare. Den 1 september står Per ensam i sitt liv. Nu ska han klara sig själv.

Turerna har varit många och har tärt hårt på föräldrarna som dessutom båda har haft problem med hälsan.

Många som drabbas hårt

– Vi läser allt som handlar om dessa nya åtstramningar som görs. Det är människor som drabbas hårt av detta, bland annat vår Per.

Nu har Per blivit erbjuden en plats på ett gruppboende. Per kommer inte att fungera där, menar Kjell och Inger som har 30 års erfarenhet och kunskap om sin son Per.

– Med den diagnosen som Per har är det den absolut sämsta tänkbara situation. Han måste få vara i lugn och ro, med människor som han känner och är trygg med, annars fungerar han inte, berättar Inger Berg.

Kjell förklarar att Pers mentala nivå ligger på en tvåårings och ifrågasätter det han anser är absurt i att låta en tvååring klara sig själv utan tillsyn.

Flytta fram datumet

– På vår advokats önskan har jag försökt ringa till socialchefen angående två ärenden.

– Framflyttning av datum som för närvarande är den 1 september, när Pers personliga assistans sägs upp tills de rättsliga prövningarna är klara. Vissa kommuner går med på detta enligt advokaten.

– Krav på individuell, personlig plan för Per. En huvudman som har getts LSS-insats har rätt att kräva detta. Per har LSS-insats i till exempel daglig verksamhet. En sådan plan skulle innehålla de insatser som Per har rätt till och de åtgärder som ska sättas in på honom. Har vi en sådan plan så kan det vara lättare att kräva vissa insatser om det är nedskrivet, förklarar Kjell Berg.

Kjell Berg är medveten om att den sista domen inte har fallit ännu, men väntan och oron är lång. Får de inte det uppskov som de önskar gällande den 1 september så vet de inte hur de ska reda ut Pers situation.

– Ingen förstår heller hur svårt det kommer att vara att bygga upp allt igen kring Per. Om all trygghet plötsligt försvinner för att sedan ställas till rätta om det senare skulle visa sig att han blir berättigad till assistans, säger Kjell.

Sektionschef på Socialförvaltningen Ljungby kommun, Per Svensson, vill inte kommentera enskilda ärenden.

Smålänningen väntar på utlovad kommentar från verksamhetschef Margareta Engström angående framflyttning av datum.