På söndag den 3 september är det 50 år sedan vi i vårt land övergick till högertrafik. Sett ur historisk synvinkel så är det ganska intressant att blicka tillbaka.

Vi har under en period av 16 år haft högertrafik tidigare under åren 1718 – 1734. Då återgick vi till vänstertrafik igen. Det var emellertid först i trafikförordningen om automobiltrafik från 1916, vilken grundade sig på 1734 års Gästgivareförordning, som man kunde tyda sig till att vi hade vänstertrafik. Det framgick inte av texten, utan man var tvungen att läsa sig till detta genom, att man vid möte skulle hålla till vänster och att man skulle hålla till höger när annan trafik förbikördes, d.v.s. vid omkörning.

Frågan om övergång till högertrafik återkom sedan med jämna mellanrum och första riksdagsdebatten om övergång till högertrafik ägde rum vid 1930 års riksdag, där första kammaren godkände förslaget om en utredning medan andra kammaren avslog. Båda kamrarna biträdde sedan ett jämkningsförslag om att avslå en utredning om övergång till högertrafik. Frågan återkom sedan i princip varje år och i augusti 1939 tillsattes en högertrafikkommitté, som förutsättningslöst skulle utreda frågan om övergång till högertrafik 3 dec. 1940.

Resultatet blev, att en övergång till högertrafik måste anses riktig och borde genomföras, men det föll på att kostnaderna för en övergång skulle hamna på 16 miljoner och att olycksfallsrisken under övergångsperioden skulle stegras väsentligt. Frågan återkom sedan i princip varje år under 1940- och in på 1950-talet samtidigt som kostnaderna varje år ökade och beräknades 1959 uppgå till 215 miljoner under förutsättning att övergången beslutades 1955.

Så småningom beslutades om en folkomröstning som genomfördes den 16 oktober 1955. Av landets röstberättigade deltog endast 53 %. Av dessa rösta 82,9 % nej, 15,5 % ja och 1,6% tog ej ställning. Anledningen till resultatet berodde till största delen på, att nej-sidan som främsta argument framhöll att man skulle spara minst 250 miljoner kronor om man röstade nej.

Motororganisationerna där bl.a. M (Motormännen) och MHF (Motorförarnas Helnykterhetsförbund) ingick bildade i maj 1957 ”Föreningen för högertrafik i Sverige”. I oktober 1960 framhölls också från Nordiska Rådet, att rekommendera Sveriges regering att överväga möjligheterna för en övergång till högertrafik. Regeringen var fortfarande tveksam och det berodde fortfarande till största delen på, att för varje år steg kostnaderna och de beräknades 1966 uppgå till 600 miljoner kronor.

I maj 1963 behandlades sista gången i riksdagen förslaget om övergång till högertrafik och efter en lång och livlig debatt med hårda hugg i de båda kamrarna beslutades med 294 röster för och 50 emot om övergång till högertrafik i vårt land. Därmed avgjordes den mer än 30- åriga striden och Sverige skulle om fyra år ta ytterligare ett steg mot internationell gemenskap.

I juni 1963 tillsattes en högertrafikkommission bestående av 7 ledamöter som under arbetet hade stor hjälp av bl.a. motororganisationerna där även MHF fanns med. Förberedelsearbetet var mycket omfattande med bl.a. en helt ny trafikförordning o.s.v. Så småningom beslutades om att övergång till högertrafik skulle genomföras den 3 september 1967. Dagen döptes till ”Dagen H”.

Den dagen mellan kl 01.00 och 06.00 var det totalt förbjudet att framföra motorfordon. Undantagna från förbudet var utryckningsfordon, taxi och kommunala trafikmedel samt vägförvaltningens fordon. För vissa viktiga transporter kunde dispens lämnas. I många större städer förlängdes förbudet från den 2 september kl 15.00 till den 3 september kl 15.00. I Stockholms centrala delar började trafikförbudet redan den 2 september kl 10.00.

De fordon som hade tillstånd att köra skulle stanna på vänster sida kl 04.50 och därefter försiktigt köra över till höger och där stanna på höger sida och då klockan i radion talade om att klockan är nu 05.00 fick de starta på nytt, nu på höger sida.

Från 3 september till 5 september var högsta tillåtna hastigheten 60 km/timma på landsväg och i tättbebyggda områden högst 40 km/timma. Från och med den 6 september var högsta tillåtna hastigheten 70 km/timma och i tättbebyggda områden fortfarande 40 km/timma. Hastighetsbegränsningens längd i tid berodde på trafikutvecklingen. På motorväg var hastigheten under hela övergångsperioden 90 km/timma.

Jag fortsätter nästa vecka med ytterligare information om övergången till högertrafik.