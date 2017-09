Morgan Svensson menar att det är oerhört viktigt att få in rätt teknik när man tränar och gärna redan från början.

– Därmed så minskar man onödiga belastningsskador, och snart är även en informationsskylt på plats som visar hur man använder de olika redskapen.

Denna dag får Morgan, Alice och Adrian Svensson visa de olika momenten som ett pass på banan kan innehålla. Med snabba ben tar Adrian och Alice rundan, först sprången genom bildäcken, sedan över de olika hindren för att sedan gå armgång. Det är kraft i de unga armarna och balansen är det inget fel på.

Vid ytterligare stationer så får både armar och ben sin träning och det är bastanta redskap som står där, mitt ute under bar himmel i en härlig miljö.

Nu visar Morgan på det stora trädäcket och får frågan om vad man gör där.

– Där kan man ha gruppövningar eller stretcha, jag tar även med extra träningsredskap vid behov ibland. Variation är bra för kroppen och blir även roligare.

Någonstans måste den första tanken ha kommit till att bygga ett utegym och det får Morgan berätta om.

– Från början så är det Lagans AIK, Lagans Allmänna Idrottsklubb som är beställare. Och nu är det jätteroligt att kunna presentera Lagans utegym som är klart bortsett från belysningen och informationsskylten som Ljungby kommun inom snar framtid kommer att ordna.

Det är Morgan Svensson som är utsedd till projektledare och som även dragit många strån till denna stack, detta tillsammans med Slussen, Smålandsidrotten och Ljungby kommun.

Ska vara enkelt att träna

Det ska vara enkelt att träna och enkelt att hitta anpassade platser för det. Här kommer vi att köra pass med ledare och det är bara att höra av sig till mig, till Puls eller till Lagans gym om man vill boka in sig för det. Men vi understryker att detta är en plats för alla. Skolorna ska kunna gå hit under en gymnastiklektion och likaså företag. Däremot har vi sagt att ungdomar under 16 år ska ha målsman med sig. Det är för säkerhetens skull.

Morgan berättar att kostnaderna för gymmet har Ljungby kommun, Smålandsidrotten, Mnet sports och Slussen stått för. Och så alla de ideella timmar som alla har lagt ner. Men det är det värt för att få till någonting som är bra för så många menar Morgan.

– Det är viktigt att man styrketränar, oavsett ålder, dock inte tidigare än tonåren. Då gäller främst hållning och teknik, inga vikter. Detta har varit en liten dröm länge och nu är den här. Dessutom så är Lagan en riktigt aktiv by, jag tror och hoppas att utegymmet blir välanvänt. Det ska inte vara vare sig svårt eller långt till att hitta en bra plats för att röra på sig, på det sättet främjar vi gammal som ung att röra på sig mer.

– Vi väntar med invigningen tills precis allt är på plats men redan nu vill jag hälsa alla välkomna hit, säger Morgan Svensson.