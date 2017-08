Den regionala cykelleden runt Bolmen, som planeras av bland annat Ljungby kommun, underkänns av Trafikverket på grund av säkerhetsskäl. Främst är det sträckan på väg 555 mellan Bolmstad och Tannåker som är för osäker.

BAKGRUND: Cykelled runt Bolmen Arbetet med cykelleden runt Bolmen startade 2015, då Smålands sjörike med Ljungby, Värnamo, Gislaved och Hylte kommuner fick ett Lona-bidrag för att utveckla cykelleden. Lona står för den lokala naturvårdssatsningen. En projektledare anställdes och denne fick förnyad finansiering tidigare i år när Ljungby kommun sköt till 122 000 kronor. Leden föreslås gå på främst befintliga vägar och cykelvägar och få tre alternativ. Dess längsta sträckning, runt hela sjön, blir 110 kilometer. 15 000 personer beräknas att cykla på leden när den blir klar.

Trafikverket bedömer att det finns sannolika trafiktoppar på sommaren med upp till 1 300 fordon per dygn på en väg med en bredd från fem meter till sex meter och tillåten hastighet upp till 70 kilometer i timmen. Det är därför en nio kilometer lång sträcka mellan Bolmstad och Tannåker som måste ges en annan säkrare sträckning.

– Vi ska arbeta fram en ny rutt inom några veckor, säger Linda Edlund, näringslivsutvecklare på Ljungby kommun.

Anledningen till att Trafikverket underkänner sträckan är att flödena av trafik beräknas på högsta trafiken under sommaren och inte på ett genomsnitt under hela året. Eftersom sommartrafiken inte får överstiga 500 fordon per dygn för en cykelled är det också två andra sträckor som berörs. Väg 555 från Tannåker till Bollstad och väg 515 norr och söder om Sporda har också fått kritik av Trafikverket på grund av för mycket trafik. Dessa sträckor är dock endast 1,6 respektive 1,9 kilometer.

– Det är bra att Trafikverket är noggranna så vi får en hög standard på Sveriges första regionala cykelled, säger Linda Edlund.

Redan nu är det många som cyklar på vägar och cykelvägar runt Bolmen även om själva leden inte är klar.

– Cyklandet ökar hela tiden och det är en väldigt fin miljö. Vi hoppas bygga attraktivitet genom nya näringar, till exempel matställen och annat när leden blir klar.

När detta kan ska är dock oklart i dagsläget. Cykelleden är ett samarbete mellan Ljungby, Värnamo, Gislaved och Hylte kommuner och första ansökan kom in redan 2015. En komplettering gjordes tidigare i år, men även den fick underkänt. Nu måste rutten ändras igen och "en betydande del" av sträckan Bolmstad-Tannåker måste ges en alternativ sträckning för att Trafikverket ska godkänna cykelleden ur säkerhetssynpunkt.