Cancerstiftelsen startades 1992 och har sedan dess agerat som en stiftelse för att bidra till en förbättrad cancervård i Kronobergs län. 2013 anordnades en konsert i Virestads kyrka med ändamålet att samla in pengar till stiftelsen. Det blev en lyckad kväll och Cancerstiftelsen har återkommit med flera arrangemang i Virestad och höstens konsert är fjärde i ordningen.

– Det är ett stort gensvar när vi kommer hit och kyrkan blir alltid full vilket är roligt. Det är därför vi hela tiden återkommer till Virestad, säger Bengt Martinsson som ordförande för Cancerstiftelsen.

Magnus Hedin, som är präst i Virestads församling, håller med om att det finns något speciellt i Virestad.

– Det är många i församlingsmedlemmar som känner ett mycket starkt engagemang i just den här frågan. Det är en del i bygden som blivit drabbade och jag vet inte om det är mer här än på andra ställen men det engagerar många människor här i Virestad, förklarar han.

Med det stora engagemanget som skapas i byn ökar också bidragen till Cancerstiftelsen. Göran Palmquist menar att Virestad är en av dem mer givmilda orterna som Cancerstiftelsen har arrangemang i.

– Jag har räknat ut att vi har fått in ungefär 100 kronor per person här i Virestad under våra tre tidigare arrangemang här. Det är väldigt bra, tänk hur mycket det blir om vi får det snittet i en stad som Växjö, säger han.

Årets konsert kommer att gå av stapeln den 16 november och årets huvudartist är Lasse Sigfridsson som tidigare varit med i dansbandet Lasse Stefanz.

– Han har varit eftertraktad så det är kul att han kommer, säger Magnus Björkman som är kantor och kommer att hålla i det musikaliska under kvällen.

Förutom Lasse Sigfridsson kommer även Crossfires och Miss-Ljud. Det kommer kosta 200 kronor i entréavgift och allt överskott kommer att gå till cancervården i Kronobergs län.