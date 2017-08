De första åren

Eeva-Liisa bodde i Valkeakoski i Finland med sina föräldrar och två bröder och tanken att hon skulle göra en lång resa till Sverige fanns inte i hennes värld. Eeva-Liisa var ett klent barn och sjuklig som liten och läkare rådde föräldrarna att skicka henne till Sverige där hon skulle bli bra.

Tänk dig sa hennes bröder ”I Sverige har de det bra, du kommer att få både apelsiner och bananer. Bananer var något Eeva-Liisa aldrig hört talas om och ännu mindre visst hur de såg ut. Föräldrarna hade inte så mycket att säga till om så när Eeva-Liisa precis fyllt sju år i mars 1945 tog hon farväl av sina bröder och hon och hennes mor och far for till Helsingfors varifrån Eeva-Liisa skulle resa vidare. På samlingsplatsen fanns många barn och det var skrik och gråt om vartannat både från föräldrar och barn.

Det här går inte an” sa hennes far och mor Du får följa med till faster som bor här i Helsingfors, men då sa Eeva-Liisa ”nej, jag följer med till Sverige, jag ska ju bara stanna några månader” men natten tillbringade de hos fastern i Helsingfors och nästa dag var det dags. Hennes mor och far följde henne till tåget och där tog Eeva-Liisas minne slut. Hon tryckte på pausknappen.

Tågresan

Många barn färdades till Sverige med båt mellan Helsingfors och Stockholm men Eeva-Liisa och många med henne åkte tåg. Färden gick hela Finland upp och därefter in i Sverige via Haparanda, ner genom Sverige. Den 24 maj var resan slut och Eeva-Liisa var nu framme i byn Yngsjö som ligger vid Hanöbukten i Skåne, några mil sydost om Kristianstad. Hon var nu kommen till barnhemmet i Yngsjö.

Barnhemmet tog emot finska sjuka barn, många med tuberkulos. Alla pratade finska på barnhemmet, sköterskorna kom från Finland. Någonstans där tryckte Eeva-Liisa på startknappen och minnet kom igång igen. Det första hon minns var vita kakelväggar, en vit kakelugn och ett långt bord.

Yngsjö Barnhem

Sjuåriga Eeva-Liisa satt vid det långa bordet i matsalen på barnhemmet, nu avlusad och nyklippt och nu fick hon en smörgås. En smörgås med prickig korv på. Det var det underbaraste hon någonsin ätit och än idag går hon runt på brödavdelningarna i butiken och letar och lukter efter det goda brödet, men ännu har hon inte hittat det men det räcker att hon blundar så minns hon lukten och smaken.

– Jag hade fått ett fotografi på mina föräldrar och bröder och det hände ibland att vi fick russin som godis. När jag åt mina russin och tittade på fotot så tänkte jag att de nog också ville ha. Jag tuggade russinen och ”matade” fotot så det blev alldeles gult runt deras munnar, berättar Eeva-Liisa.

Eeva-Liisa berättar vidare att det fanns en flicka på barnhemmet som hette Annikki och hon var de äldre flickornas favorit. På kvällarna drog de ihop sina sängar och Annikki fick sova med och mellan dem. Annikki stod över mig i rang.

Det märktes tydligt och Evva-Liisa minns särskilt om hur de brukade tävla om vem som kom först till toaletten och om Eeva-Liisa kom först och hann sätta sig på sitsen var hon tvungen att resa sig och låta Annikki gå på toaletten först.

Till barnhemmet brukade det komma en farbror och hugga ved i vedboden. Han hade alltid med sig godis till barnen. En gång missade Eeva-Liisa detta för hon låtsades att hon var sjuk. Orsaken till det var att de hade fått begagnade skor och Eeva-Liisa hade valt ett par vita bottiner som hon tyckte var jättefina men några grova skor hade hon inte och frös om fötterna om hon gick ut. På grund av detta missade hon farbrorn och godiset och det var en stor sorg för henne

Röda Korset brukade komma på besök och då delades det ut karameller. En gång var det en flicka som blivit så kortklippt så damerna från Röda Korset trodde hon var en pojke. När de upptäckte misstaget hade de mycket roligt åt det och glömde ge flickan karameller men Eeva-Liisa delade med sig av sina. De spelade ett kortspel på barnhemmet som påminner om Svarte Petter och där fanns i en familj en flicka som hette Eva Struts vilket nu Eeva-Liisa blev retad och mobbad för. Alla barn fick bädda sina sängar och Eeva-Liisa hade svårt för det och det blev knöligt nere vid fotändan. ”Ha ha, retades barnen, du har Eva Struts i sängen, där ligger hon och ruvar sina ägg”.

Under hela sin tid på Yngsjö barnhem var Eeva-Liisa rädd att hon skulle göra fel och få straff, för straff var något som delades ut när någon gjort fel på ett eller annat sätt. Om någon kräktes upp maten, vilket inte var ovanligt, så kom någon ur personalen och höll för näsan på barnet samt tvångsmatade densamme. En gång när det var potatismos med lingonsylt kände Eeva-Liisa hur hon började må illa av all mat eftersom hon redan var mätt men hon ville ju inte kräkas och bli tvångsmatad. Ivrigt viftade hon med armen och bad om att få gå på toaletten och fick en jakande nick. Hon rusade iväg och hann precis in på toaletten när det stod som en kvast ur munnen på henne. Ut kom potatismos och lingonsylt. Hela toaletten var nerspydd och hon torkade så gott hon kunde med en handduk. Hon var rädd länge efter det men något straff kom aldrig. En annan gång fick de ägg och sill och det var ingen god sill så Eeva-Liisa smög försiktigt ner sillen på golvet under bordet. När hon reste sig från bordet tittade hon ner under bordet och utmed golvet under det långa bordet låg en lång rad med sill. Julen kom 1945 och Eeva-Liisa hade nu varit på barnhemmet ända sedan maj och skulle egentligen åkt hem till Finland igen men det nya året 1946 började och det pratades om att Eeva-Liisa skulle komma till fosterhem. Det var aldrig på tal att hennes föräldrar skulle tillfrågas.

Den 5 februari kom Eeva-Liisa till fosterhemmet i Gällareböke i Markaryds kommun där familjen hade en affär och en ny tid började för sjuåriga Eeva-Liisa. Annikki placerades hos en familj i Tannsjö inte så långt ifrån Gällareböke.

Gällareböke

Fosterföräldrarna hade inga egna barn och hennes första minne därifrån är att fostermamman tog upp henne i knät. Fostermamman hade en blå stickad kofta med renar eller kanske var det älgar i mönstret och det var fina guldblänkande knappar i koftan. Det var första gången sedan Eeva-Liisa kom till Sverige som hon fick närkontakt med en annan människa. Det kändes så skönt och än i dag har Eeva-Liisa kvar en av de guldblänkande knapparna som ett kärt minne. Hennes resa till Gällareböke kom mycket hastigt på så väskan med kläder var nästan tom förutom en stor pojkpyjamas. Bysömmerskan fick nu i uppgift att sy kläder av fosterföräldrarnas avlagda kläder och bland det första var en tjock och skön kappa. Men språket kunde inte Eeva-Liisa utan det blev kroppsspråk som användes. Ingen i hennes närhet talade finska utan enbart svenska gällde. Men Eeva-Liisa var en lättlärd flicka och fick till och med gå i skola fast hon ingen skolplikt hade och det dröjde inte länge förrän hon pratade svenska.

Eeva-Liisas föräldrar visste inte var deras dotter var men de skickade brev till varandra och Eeva-Liisa som nu lärt sig skriva lite var noga med att skriva prydligt och använda många punkter, vilket hon trodde var viktigt. Eeva-Liisa hade inte en aning om var hon befann sig eller hur långt hemifrån hon var.

– Ofta satt jag vid vägkanten i Gällareböke och väntade på att mina föräldrar och bröder skulle komma cyklandes förbi. Jag drog i mina fingrar tills det knäppt och knäppte det tillräckligt många gånger trodde jag att de skulle komma cyklandes för att hälsa på mig, men inga föräldrar kom och jag var säker på att de hade cyklat förbi medan jag varit tvungen att gå på toaletten.

– En dag kom det några cyklande nerför backen och på den ena cykelns pakethållare satt Annikki. Jag ropade på henne och de stannade. Jag bad att de skulle vänta medan jag spring in och hämtade 2-öreskola från affären till Annikki. Min svenska mamma kom också ut och det blev bestämt att vi skulle träffas senare. Det var en rolig händelse jag minns, berättar Eeva-Liisa. Finskan försvann mer och mer och en dag var den helt borta och det var svenska språket som gällde för Eeva-Liisa. Men så en dag 1947 blev det bestämt att hon skulle återvända till hemmet i Finland. Men det ville inte Eeva-Liisa, hon hade det så bra och kände sig så trygg hos fosterföräldrarna och nu hade det gått över två år sedan hon kom till Sverige och hade fyllt nio år för ett bra tag sedan.

Återresan

Eeva-Liisa tog sin älskade docka hon fått av fosterföräldrarna och kröp under bordet i finrummet och satt där och grät. Fosterföräldrarna undrade så hur det var med henne men hon kunde inte för sitt liv säga att hon ville stanna utan sa ” hur ska det gå för min docka när jag åker”. Självklart ska du ha dockan med dig menade fosterföräldrarna. Det var samling i Hässleholm på stationen och det var en ledsen Eeva-Liisa som tog farväl av fosterpappan och senare har hon fått veta att han sa när han kom hem till Gällareböke ”aldrig mer jag utsätter mig för den sorgen att lämna från mig ett barn”

Tillbaka i Finland fick nu Eeva-Liisa börja lära finska igen och var rädd att hon skulle behöva gå om några klasser i skolan men duktig som hon var gick det bra. Inför alla föräldrar och barn fick de av lärare veta vilka som fick gå om och vilka som klarat sig vidare. Fosterpappan ändrade sig och därefter var Eeva-Liisa i Gällareböke varannan sommar och var hon än var så hade hon längtan till det andra och hade svårt att anpassa sig, kände sig alltid kluven.

Frågan Var tillhör jag egentligen snurrade ofta i hennes huvud.

Eeva-Liisa som vuxen

1958 gifte Eeva-Liisa sig med sin Jouko i Finland och när första barnet, en flicka som fick namnet Pia döptes, kom fosterföräldrarna över och var stolta faddrar. 1962 flyttade Eeva-Liisa och Jouko till Sverige och bodde första tiden i Gällareböke med sina två flickor. Fosterföräldrarna blev som mormor och morfar och fosterpappan som en längre tid varit sjuk frisknade till när han fick småbarn runt sig. Eeva-Liisa och Juoko flyttade senare till Ljungby och fick ytterligare två barn och tanken var att när äldsta barnet Pia skulle börja skolan skulle de återvända till Finland men på grund av det bättre löneläget i Sverige blev de kvar i Ljungby. Istället övertog de en liten ö i finska skärgården som Eeva-Liisas föräldrar ägde och där rev de den gamla stugan och byggde en ny timmerstuga. Där tillbringade de många semestrar och när de blev pensionärer bodde de där flera månader i sträck och Eeva-Liisa kunde ta igen mycket av förlorad tid med sina föräldrar och vara dem till hjälp på äldre dagar. En gång var Eeva-Liisas dotters kompis på ett läger i Skåne och under sin vistelse där skickade hon ett vykort till Eeva-Liisas dotter Pia. När Eeva-Liisa vände på vykortet och tittade på bilden blev hon bara ståendes och stirrade. ” Nej men det är ju barnhemmet där jag bodde”. Nu som först efter alla år visste hon var barnhemmet låg i Sverige. Det var ju inte så långt borta som hon trott och en dag åkte hon dit med en av döttrarna. Men det var svårt. Hon gick runt lite i trädgården med alla kullerstenar men mådde mycket dåligt och ville bara där ifrån. Men några år senare åkte hon dit igen och nu kunde jag gå in i huset som sedan 1960 talet är ett Värdshus och heter Kastanjelund.

Avslutning

Jag reser mig från Eeva-Liisas kökssoffa, soffan hon låg i när hon kom till Gällareböke och som i dag är ett kärt minne från fosterföräldrarna men Eeva-Liisa har ytterligare något att säga innan jag går. Hon berättar om svårigheterna och att ofta kommer tankar som ”Varför pratade aldrig jag och mina föräldrar om varför det som det blev, ingen tog någonsin upp det samtalsämnet, om vi gjort det kanske den stora kluvenheten kunnat bli mindre och många av mina frågor fått ett svar” och så tittar Eeva-Liisa på mig och säger ännu en gång: Var tillhör jag egentligen?