Förra året invigdes konsertlokalen i Tagaborg, Norra Haghult. Tonsättaren Tobias Broström, med rötterna i Norra Haghult, lät tillsammans med sin hustru Magdalena och föräldrarna Rune och Ingegerd inreda ladan i Tagaborg till en konsertlokal och Musik i Tagaborg skapades. Det medfinansieras av EU:s landsbygdsfond tack vare ett projektbidrag från Leader Linné Småland.

Redan första sommaren gästades Tagaborg av stjärnor som Håkan Hardenberger, Per Tengstrand och Rickard Söderberg. Genom sitt yrke som tonsättare har Tobias Broström ett stort kontaktnät och kan få framstående musiker att komma till Norra Haghult. Redan efter första sommaren belönades Musik i Tagaborg med Region Kronobergs pris för årets kreativa entreprenör på kulturområdet.

Världsstjärna kommer

Nu till sommaren utökas programmet med fler konserter och bredare repertoar. Även nu kommer det världsstjärnor till Norra Haghult. Den japansk-kanadensiska violinisten Karen Gomyo är till exempel inbokad den 30 juni. Hon uppträder världen runt med stora symfoniorkestrar, men hinner sticka emellan med ett besök i Norra Haghult. Det blir hennes enda framträdande i Sverige - i alla fall i år.

– Hon är en fantastisk violinist, säger Tobias Broström, som själv skrivit en violinkonsert till henne.

Karen Gomyo har uppträtt tillsammans med många av de allra största symfoniorkestrarna i världen, till exempel New York-filharmonkerna, San Fransisco Symphony, Philiadelphia Orchestra National Symphony och många fler. Det senaste året har hon bland annat spelat på Sydney-operan.

Hon spelar på en Stradivarius-violin från 1703, "Aurora, ex-Foulis", som en privat sponsor köpt till henne.

Karen var också både violinist, guide och berättare i en dokumentärfilm om Stardivarius, "The Mysteries of the Supreme Violin", som spelades in 2014 och som visats världen över.

Hans Pålsson

Ytterligare några artister är inbokade, och fler tillkommer senare under våren.

Den svenska pianisten och pianoprofessorn Hans Pålsson - som bland annt är känd för "I döda mästares sällskap" - är en annan av sommarens artister. Han kommer till Tagaborg den 7 juli.

Två veckor senare ger Lunds Kammarsolister, Lukas, konsert tillsammans med den åländska sopranen Sofie Asplund.

7-8 föreställningar planeras för sommaren. Utöver de ovan nämnda tillkommer tre konserter som ännu inte är helt spikade.

– Sedan blir det en barnföreställning och vi hoppas att vi också kan ordna en operaföreställning, säger Tobias Broström.

Tagaborg tar in 150 personer. I princip var allt slutsålt vid fjolårets föreställningar. Från och med den 1 april släpps biljetterna till sommarens konserter.