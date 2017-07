– Detta är ett bluff-företag och kan bli dyrt. Jag hoppas att ingen skickar in detta av misstag i tron om att det är från en myndighet.

Själv skickade Ulf in den första blanketten till ”Bolagsupplysningen” och snart kom en faktura.

– Har man gjort misstaget så ska man polisanmäla samt bestrida fakturan. Det som kan hända är att det kan hamna som ett tvistemål i Tingsrätten. Jag fick brev från detta skumföretag under ett års tid, men att jag bestrid alla påminnelse om att betala. För cirka fyra månader sedan så upphörde dessa påminnelser.

– Att de drar in nyanlända personer som har kommit som flyktingar är ynkligt, säger Ulf Bergner.

Blufföretagen Bolagsupplysningen och Företagsopinion skickar ut en blankett till företagare, som ser ut att komma från en myndighet. Mottagaren uppmanas att fylla i, underteckna och sända åter. Därmed har man tecknat sig för en tjänst som kostar flera tusen per år och ingått ett avtal på en tvåårsperiod.

Nu är ett nytt formulär i omlopp och kommer från Företagsopinion. På framsidan av formuläret står texten PROPÅ 2017. Formuläret ger intryck av att vara en opinionsundersökning eller en enkät om arbetsmarknad, migration och invandring.

Exempel på frågor

Exempel på frågor som ska besvaras är om mottagarens företag kan tänka sig att erbjuda integrationsjobb till nyanlända och invandrare. Med efterkommande text om subventionerade lönekostnader.

Frågorna som följer är bland annat om företaget kan tänka sig att erbjuda nystartsjobb, trainee-jobb eller arbetspraktik till nyanlända och invandrare utan erfarenhet av svenskt arbetsliv?

Följer gör fyra informationsrutor om olika ekonomiska ersättningar företagaren kan få genom att erbjuda arbete till nyanlända och invandrare.

I det finstilta står det att företagaren genom att skriva under och skicka in, binder upp sig att, under två år, annonsera på deras hemsida www.foretagsopinion.se, till en kostnad av 6 395 kr per år.

Förenade bolag varnar

Ludvig Isacsson på Förenade bolag, berättar att Företagsopinion ligger som ny på deras varningslista.

– Bluff-företagen Företagsopinion, Bolagsupplysningen och Nummerupplysningen är estniska bolag som drivs av svenskar och vi ser generationer av kopplingar från samma bolag, säger Ludvig Isacsson.

Ludvig berättar att de utstuderat invaggar mottagaren i en trygghet genom att efterlikna myndighetsblanketter.

– Nu har de hittat ytterligare en väl uttänkt punkt i att det berör ett samhällsämne som handlar om nyanlända och invandrare. De vet att det finns en respekt för myndigheter och när det gäller det senaste utskicket från Företagsopinion så har detta brevet även en plastplombering.

Får man någonting för den här tjänsten då man har skickat in och skrivit under?

– Det är där de kommer undan med att de lever upp till det som de har sagt att man betalar för, men på helt fel sätt genom att kunden inte granskar det finstilta.

– Ännu vet vi inte hur många som blivit drabbade och lurade av blanketten, då de första skickades ut i mitten på förra veckan. Nu gör vi allt vad vi kan för att varna för detta bolag så att inte fler blir drabbade, säger Ludvig Isacsson, Förenade bolag.