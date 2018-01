Året är 1954, kanske är det en småkylig höstdag, men där står i alla fall Ingvar Kamprad och Sven-Göte Hansson, elegant klädda, framför järnvägsstationen i Älmhult.

Symboliken har en enorm sprängkraft.

Det är Kamprad och vapendragaren Hansson, och symboliken är tydlig: Här var visionären Kamprad på väg någonstans tillsammans med en skarpsynt medarbetare, men frågan är om de verkligen ens kunde snudda vid tanken på vad som väntade.

Kanske var det så.

Kanske tänkte Kamprad, där han stod och väntade på tåget, att jag ska göra affärer som ingen annan, jag ska använda allt det bondförnuft jag fått med modersmjölken och jag måste tillåta mig att misslyckas. För om jag inte vågar misslyckas, hur ska jag då kunna komma vidare?

Så nu kan man ställa sig följande fråga?

Vem var Ingvar Kamprad?

För att få svar på den frågan måste man troligen återvända till skogen, till Elmtaryd. Där bodde en kille vid namn Ingvar som fick en idé om att köpa saker och att sälja saker för att få en slant över.

Så enkelt var det.

En enkel man med en prilla under läppen. Klurig. Illmarig. Ödmjuk. Målmedveten. Vänlig. Omtänksam.

Jag har som reporter följt Ikeas utveckling sedan mitten av 1980-talet, och under dessa år träffade jag Ingvar Kamprad många gånger. Och han var alltid så vanlig. Kanske rent av irriterande vanlig. För herrejösset, här hade jag ju, gång på gång, en av världens rikaste personer framför mig, en man som gett sig sjutton på att möblera de mest avlägsna hem, och alltid med den lilla människan i fokus.

Fast för det första sa alltid Kamprad att han inte var så jätterik som alla påstod, eftersom pengarna fanns i stiftelser och inte på hans egen bankbok. Och för det andra har inte Ikea varit ett sätt för grundaren att skapa sig en fantastisk förmögenhet, utan ett sätt att se andra människor växa. Där låg största delen av hans genialitet, att omge sig med personer som, i vissa avseenden, var minst lika kluriga som han själv.

Eftersom han gillade ordet vinst, mest för att en sådan innebar fortsatt expansion, var det inte tal om att ge bort en enda skattekrona i onödan. Just därför har Ikea sett till att pengar studsar över landsgränser, som en kula i ett flipperspel, så att skatten minimeras. För detta kritiserades Kamprad både en och två gånger. Men i själva verket har allt med sunt förnuft att göra: Man kan be alla som självmant betalar mer skatt än man behöver att bilda ett led.

Det ledet lär bli ganska kort.

Rösterna om att smita från skatten har klingat betydligt högre än det faktum att Kamprads idé har skapat massor av arbetstillfällen över snart sagt hela världen.

Rättvist? Skulle inte tro det.

Då är det betydligt mera rättvist att våga bryta ny mark. För många år sedan intervjuade jag den sedan många år avlidne Leif Sjöö. Också en fantastisk människa. Han var med i stor sett från början i Ikea, och hade massor att berätta. Jag minns att Sjöö nämnde att Kamprad en gång tog fram en myggolja. Det var bara ett problem: Myggoljan drog till sig mygg.

Ett misslyckande med en humorisktisk tvist.

Men vågar du inget, vinner du inget.

Så enkelt.

Kamprad var också en person som kunde säga ifrån. När han såg att någon varit så oförsiktig att det riskerade att slå en kil i trovärdigheten, var han inte sen att säga ifrån. För många år sedan upptäckte Kamprad att det fanns 50 prenumeration av affärstidningen Dagens Industri i samma kontrosbyggnad i Älmhult. Det dröjde inte länge innan detta hade korrigerats.

Han hade också ett gott hjärta.

Jag vet tillfällen när Ingvar Kamprad ekonomiskt stöttat medlemmar av Ikeafamiljen, där dessa gått igenom mycket tuffa situationer i livet. Jag har lovat de inblandade att inte gå in på detaljer, och det löftet tänker jag hålla. Men jag är tveksam till om andra personer av Kamprads dignitet skulle gjort detsamma.

Man kan tycka att det är ett långt steg mellan Kamprad och Apple-grundaren Steve Jobs. Eller mellan Kamprad och Facebook-grundaren Mark Zuckerberg. Men det är samma andas barn. Visionen, den enorma drivkraften. Att inte göra något enbart för pengarna, att ändå se pengar som något underbart, något som ger en möjlighet att gå vidare, att skapa nya idéer och nå ut till de många människorna.

Mark Zuckerberg lägger inte ner någon onödig tid på sin klädsel. Han köper 30 t-shirts åt gången. Samma färg. Kamprad fick frågan om han inte skulle köpa sig en ny skjorta när Ikea tjänat sin första miljon. Nä, varför det, sa Kamprad. Jag har ju redan en skjorta.

Nya skjortor är oviktigt. De plockar bort uppmärksamheten från det som betyder något. Missionen och filosofin står över både ett slott i södra Frankrike och att åka en Mercedes Maybach med privatchaufför.

Just därför utvecklades försäljningen av fröpåsar och vykort till inredning. Just därför byttes en liten bod i Elmtaryd mot ett för den tiden fantastiskt varuhus i Älmhult. Just därför byggde han ett varuhus i Kungens Kurva och exakt av nämnda anledning håller han på att möblera hela världen.

För även om Ingvar Kamprad inte längre lägger näsan i blöt, lär Ikeas segertåg fortsätta att rulla på. Det har det ju gjort sedan den där dagen 1954, när Kamprad och Hansson stod utanför stationen i Älmhult.