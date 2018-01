I fjol var det Anna Andersson, som startat en Facebook-grupp och samlat in pengar för att fler barn ska kunna gå i skola, som vann Med hjärtat på rätta stället.

Tidigare har Åsa Prytz, Ljungby, Per Hoven, Hovelius, Ljungby, Janne Wickman, Ingershult, Åsmund Follerås, Älmhult, och Gunvor Nyberg, Odensjö, vunnit utmärkelsen.

Men bara att bli nominerad är stort tycker de kandidater som presenterats under årens lopp och de börjar bli rätt många till antalet.

Nu är det dags igen att utse de fem kandidater som kan vinna utmärkelsen 2018.

Känner du någon som på sin fritid ställer upp för andra på ett sätt som är lite utöver det vanliga? Skicka då in ditt förslag via mejl på tavling@smalanningen.se eller via post till Smålänningen Föreningsgatan 8B 343 30 Ljungby.

Skriv vem du nominerar och varför samt ditt eget namn och kontaktuppgifter.

Tänk på att personen ska vara bosatt i Ljungby, Markaryds eller Älmhults kommuner. Senast den 19 januari vill vi ha ditt förslag.

En jury kommer sedan att utse fem kandidater som presenteras lite närmare i ett reportage. Därefter kan läsarna rösta på sin favorit.

Den 13 februari kommer det avslöjas vem som vinner i livesändning på webben och dagen efter på Alla hjärtans dag kommer ett större reportage med vinnaren.