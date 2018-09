Det var tidigare under förmiddagen på fredagen som Region Kronoberg meddelade att de ställt in all planerad verksamhet på lasarett och vårdcentral i Ljungby och Växjö.

Region Kronoberg återgår nu till ordinarie verksamhet efter att IT-systemet åter är i gång.

Detta meddelade de i ett pressmeddelande strax innan lunch på fredagen.

Detta innebär att Region Kronoberg sänker sin beredskap från förstärkningsläge till stabsläge, den lägsta beredskapsnivån.

Nu arbetar verksamheterna med att komma tillbaka till ordinarie former.

Primärvård, folktandvård, röntgen, strålningsverksamhet kommer där det är möjligt att bedriva sin verksamhet som vanligt under fredagseftermiddagen.

De informerar patienter som känner sig osäkra att det går det att kontakta respektive mottagning.

De meddelar också att: ”Enbart akuta operationer kommer att genomföras på våra sjukhus under eftermiddagen. Inställda operationer, mottagningar, besök samt serviceresor under förmiddagen kommer inte att faktureras. Region Kronoberg kommer att kontakta de patienter som fått sina besök inställda”.

Ett fördjupat arbete har inletts för att undersöka vad som har inträffat.