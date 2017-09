Sedan 2007, har museidirektören för DNM Mette Skougaard och Pontus Ljungberg samarbetat och som sig bör är det Mette Skougaard som inviger utställningen strax efter Pontus välkomnande till Ljungbergmuseet.

Ljungbergmuseet är en av de endast två platser där utställningen visas och i det finns en stolthet. Den andra platsen är Det Nationalhistoriske Museum, som är arrangören till den stora porträttävlingen, The Carlsberg Foundation Portrait Award.

Tredjepristagaren Dorina Mocan med Sara and her entourage, akryl på duk var på plats under invigningen.

Utställningen pågår till och med den 29 september.