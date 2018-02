Resultatmässigt så lägger vi en tung vecka bakom oss i och med båda förlusterna mot Västervik och Karlskoga. Det känns som att man inte blir riktigt klok på detta spel när man efter att ha varit uppe på fina nivåer sett till prestationen i matcherna i dubbelmötet mot Timrå och därefter dippar ner och går förlorande ur de så viktiga bottenmatcherna mot både Västervik och Karlskoga.

Tunga förluster i ett viktigt skede men ändå får vi lyfta blicken och se framåt. De är två matcher i en 52 matcher lång serie där mycket kan hända och kommer att hända de sista 10 omgångarna.

I matchen mot Västervik kändes det ganska omgående att vi var energilösa och vi fick verkligen dra ut kraften ur killarna. Vi hade några spelare borta med magsjuka under förra veckan och ett allmänt halvrisigt tillstånd i laget gjorde väl sitt, men det som var den största boven där var förmodligen hemmamatchen mot Timrå som spelades två dagar innan. Där var nog den största energitjuven, att överhuvudtaget matcha ett topplag som Timrå i ett dubbelmöte tog helt enkelt för mycket på krafterna på ett redan lite sargat lag och därför fanns nog inte kraften riktigt där.

Vi tappade en väldigt fin svit på hemmaplan där vi under en ganska lång tid vunnit eller plockat poäng och nu får vi rikta in oss på att försöka skapa oss en ny känsla och svit på hemmaplan igen.

I nästa bottenmöte i Karlskoga under lördagskvällen så kändes det ändå som att vi hade lite mer energi i laget och överlag så vi piggare ut. Men vi gör ändå en riktig plattmatch där sett till defensiven och att släppa in sex mål i en match är inte godkänt, definitivt inte mot ett lag man kamperar med i denna stenhårda serie.

Givetvis vill man aldrig släppa in några mål bakåt och drömmen är såklart att alltid hålla tätt. Att släppa så pass många som i lördags ger dig väldigt små chanser att vinna matchen. Även om vi skjuter en del skott och matchar dem i just den statistiken så förlorade vi ändå kamperna i den så kallade ”lilla boxen” i området framför målen. Både i området framför deras mål där Karlskogabackarna kunde städa bort pucken ganska lätt, men framförallt framför vårt mål där vi denna kväll hade väldigt svårt för att hantera några av deras lite större spelare som fick göra sina mål på returer och på allmänt fri yta framför målet.

Veckan som kommer nu har vi två väldigt roliga matcher att spela. Leksand som genom historien varit ”folkets lag” i hela Hockeysverige under många år gästar Ljungby Arena på onsdagskvällen och det är såklart en enormt inspirerande utmaning.

Som alla vet så sker det en upprustning i Leksand för att verkligen knipa en av de två förstaplaceringarna. Här går man verkligen all in, så mycket så att upprustningen mellan USA och Sovjetunionen under det kalla kriget nästan ligger i lä i jämförelse med hur det rustas i Leksand. Här säljer man av de flesta trottoarer man kan för att kunna köra på. Man har plockat in spelare efter hand längs hela säsongen, och den senaste veckan tillkom två forwards från tyska ligan. Vi får väl se om de hinner bli spelklara till onsdagens match. Oavsett så är utmaningen för våra killar och oss ledare väldigt inspirerande och kul.

Under fredagen så tar vi bussen till Arlanda för flyg mot Umeå. Ännu ett klassiskt lag med historia både för mig själv efter fina matcher där med Rögle, men även med historia för Troja som spelat en del viktiga matcher där genom åren.

Förra matchen i Umeå mot Björklöven i höstas vill vi gärna revanschera oss för. Vi var med i matchen på många sätt, men ett gäng ganska grova individuella misstag ställde till det för oss och matchen rann ur händerna på oss. Här får vi komma upp och försöka spela stort igen. I allmänhet bör vi snäppa upp det ett par hack bättre även på bortaplan för att putsa till vår mindre bra statistik på just bortaplan. Efter matchen sover vi kvar i Umeå, för att sedan ta flyget hem under lördagsmorgonen och sedermera ta bussen hem till Ljungby igen på lördagseftermiddagen.

Alltså har vi en viktig och inspirerande vecka som kommer där vi vill hitta tillbaka till ett positivt spel och bra känsla. Vi ses i Ljungby Arena.