I sommar uppträder bandet på ett tiotal platser runt om i Sverige.

– Det är fantastiskt kul. Förutom att vi har haft lite otur med vädret har det varit ett gäng riktigt bra spelningar och det är alltid lika roligt att träffa publiken, säger Felix Sandman.

Nådde en bredare publik

I våras ställde FO&O upp i Melodifestivalen för första gången med låten "Gotta thing about you" och deltagandet innebar att bandet nådde en bredare publik.

– Vi kände att vi hade en mycket bra låt som skulle kunna funka i sammanhanget. Det visade sig vara en lyckad satsning eftersom vi känner att Melodifestivalen gav oss den draghjälp som vi behövde för att nå ut med vår musik till en större massa, säger han.

Gruppen lyckades ta sig till final via andra chansen.

– Egentligen var det bara bra att vi inte gick direkt till final eftersom vi fick möjlighet att framföra låten tre gånger istället för två. På så sätt satte sig låten på ett bättre sätt hos publiken.

Därefter har allt rullat på i rekordfart.

Bandet har släppt sitt första internationella album "FO&O" och fått ytterligare en stor hit med "Hurt like we do".

"Fartfylld show"

Trots framgångarna och den mediala uppmärksamheten tycker Felix Sandman inte att medlemmarna har svårt att hantera pressen.

– Vi gör vår grej och försöker alltid att vara oss själva. Det är sällan som vi har tid att stanna upp och reflektera över våra framgångar men när vi väl gör det så känner vi bara en oändlig tacksamhet för att det har gått så bra som det har gjort.

Den 26 augusti möter bandet publiken i Älmhult.

– Vi kommer att bjuda på en fartfylld show med nya och lite äldre låtar samt mycket dans. Det är tack vare alla våra fans som vi befinner oss där vi är i dag och därför strävar vi alltid efter att ge dem en konsertupplevelse som de sent ska glömma, säger Felix Sandman.