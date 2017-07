Under våren har miljö- och byggnämnden arbetat med Billyvinds bygglovsansökan och begärt att kompletterande uppgifter ska skickas in. Trots påminnelse och information att om handlingarna inte skickas in så kommer ärendet att avgöras ändå. Inga handlingar kom och miljö- och byggnämnden valde att avslå ansökan.

Trots det har Billyvind nu överklagat, och detta anser Bengt Germundsson är ett märkligt beteende.

– Som Billyvind agerar, med att komma in med undermåligt underlag och sen låta kommunen arbeta för att få in mer handlingar och inte svara, det tycker jag inte är ett seriöst sätt, säger han.

En gräddfil

Det första avslaget på bygglovsansökan gjorde miljö- och byggnämnden med motiveringen att vindkraft ska lämplighetsprövas i detaljplan och att så inte hade skett för det aktuella området. Men detta var något som länsstyrelsen inte godtog.

– Vindkraften har getts en gräddfil som i praktiken innebär att kraftverk kan etableras med ett miljöbeslut och utan att grannarna får höra talas om det tills det byggs. Det anser vi är odemokratiskt och därför införde vi kravet om detaljplan i vindkraftspolicyn.

Inga färdiga verk

Germundssons teori är att Billyvinds ägares mening är att starta vindkraftsprojekt för att sedan sälja det vidare till ett större företag i branschen.

– Billyvind har mig veterligen aldrig uppfört ett vindkraftverk.

Kommunalrådet lägger också till att vindkraftsbranschen inte är direkt blomstrande, även om det inte legat till grund för nämndens avgörande.

– Hela branschen är död. Den bygger på subventioner och dess yttersta problem är att det inte finns de förutsättningar för vindkraft i inlandet som man trodde. Vindkraftsbolagen nu vill bygga över 200 meter höga verk, eftersom det inte blåser tillräckligt mycket lägre ner. Då blir investeringskostnaden så hög att det inte blir någon lönsamhet i verken, menar Germundsson.

Han sammanfattar åren med bygglovsansökningar från Billyvind med att förtroendet är borta.

– Billyvind är ett exceptionellt exempel på ett bolag som agerar märkligt, som anmodas att komma in med handlingar, struntar i det och sedan överklagar.