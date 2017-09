Viktoria Tolstoy är en av våra allra främsta jazzsångerskor. Med en relativt färsk skiva i bagaget och ett antal konserter i Tyskland är hon nu på gång till Musikriket.

Musikriket är det samarbetsprojekt där Musik i Syd tillsammans med nio kommuner i Småland och Skåne samt olika lokala arrangörer gör det möjligt att även mindre orter kan få besök av de riktigt stora artisterna. Det skall inte vara nödvändigt att åka till de stora konserthusen för att lyssna på högklassig musik.

Hyllad duo

Viktoria Tolstoy uppträder tillsammans med gitarristen Krister Jonsson - som vanligen spelar i hennes kvartett. Duon har hyllats många gånger för sitt fantastiska samspel på scenen.

Turnén i Musikriket omfattar faktiskt alla de nio deltagande kommunerna. Nio konserter på lika många dagar, Det är premiär på onsdagskvällen i Nordskånska Sibbhult och andra spelningen är på Grand i Ljungby på torsdagen.

Viktoria Tolstoy slog igenom som en fullfjädrad jazzsångerska på 90-talet. Hon släppte albumet "Smile, Love and Spice" 1994, och två år senare kom "För älskad" med texter på svenska. Med något eller några års mellanrum har ytterligare ett tiotal album släppts, och hon har samarbetat med jazzlegender som Putte Wickman, Arne Domnerus, Nils Landgren, Svante Thuresson, Esbjörn Svensson och Toots Thielemans.

Musik från filmer

Tidigare i år mutade Viktoria Tolstoy in ett nytt område när hon släppte ett album med enbart filmmusik, "Meet me at the movies".

Hon har själv berättat att hon älskar film och att filmmuiken har haft ett stort utrymme i hennes hjärta. Nu har hon tolkat filmmusiken på sitt sätt. På skivan finns klassiker som "As Times Go Bye" och "Smile" samt Annie Lennox "Long Song for a Vampire" och ytterligare att tiotal låtar.

I slutet av oktober ger Viktoria Tolstoy tre konserter i Stockholm, Göteborg och Malmö under titeltn "A Tribute to Nina Simone" - den svenska jazzens mästarinna som hyllar en av världens främsta jazzsångerskor genom alla tider.

Men nu först är det alltså nio konserter i Musikriket. Torsdagskvällens konsert på Grand i Ljungby ingår i kommunens Plötsligt-serie. Viktoria och Krister kommer till Kulturhuset i Markaryd på måndag och hela turnén avslutas torsdagen den 14 september i Virestads kyrka.