I fredags kväll hölls en minnesstund på Stora torget efter attentatet i diplomatkvarteren i Kabul, som krävde 90 dödsoffer och över 450 skadade. En latrinbil lastad med bomber tog sig in i det hårdbevakade området under morgonrusningen under onsdagen och förstörde dessutom många byggnader, och skadade tyska ambassaden.

– Vi ville hedra offren med en minnesstund, men också säga till politiker att stoppa utvisningarna. Det har Tyskland gjort tillfälligt och Sverige borde göra samma sak, säger Akbari.

– Samma morgon landade ett plan i Kabul med 20 ungdomar från Sverige som utvisats. Hur kan man säga att Kabul och Afghanistan är säkert?

Amir Akbari är också kritisk till den afghanske presidenten Mohammad Ashraf Ghani.

– Sverige ger honom pengar för att bygga upp landet men det gör han inte. Han säger att han vill hjälpa sitt folk, men hjälper mest regeringens familjer och ger dem bostäder utomlands för att de inte vill bo i Kabul. Det är bättre att politikerna satsar pengarna här i Sverige och låter fler asylsökande stanna.

Amir studerar själv på gymnasiet och ser varje dag afghanska ungdomar som jobbar hårt för att få en bra utbildning och komma ut på arbetsmarknaden.

– Många ensamkommande afghaner i Ljungby har fått nej av Migrationsverket och väntar på att skickas tillbaka. Men Afghanistan är ett osäkert land, i lördags dödades till exempel 20 personer i ett begravningståg mitt på dagen.

60-70 personer deltog vid minnesstunden på torget och några tände ljus och la blommor. Även Mona Kristoffersson, som är god man, höll tal liksom ordföranden för Afhganska föreningen i Ljungby.