Kylan satte in igen och vinterbilderna imponerar. Det är kul att se så många som skickar in sina fina vinterbilder. Och som det ser ut lär det dröja innan vintern ger upp. Skicka in din bild du också. Du mejlar den till redax@smalanningen.se och märker mejlet med ”Vinterbilden”. Är det personer med på bilderna så vill vi ha för- och efternamn på dem.