2020 blir ett lönsamt år för Ljungby

De tre är:

Socialnämndens idoga och, som det på senare tid visat sig, lyckade arbete mot en budget i balans.

Ett inte lika dåligt skatteunderlag som befarat.

Att börsen repat sig efter nedgången i början av året.

På onsdagen presenterade Ljungby kommun en ny ekonomisk rapport och den ger en bild av vad som är att vänta under årets andra hälft. På grund av pandemin och dess effekt på konjunkturen har ekonomi under 2020 blivit ett näst intill omöjligt ämne, och få har vågat sig på att se in i framtiden och göra prognoser. Detta gick till och med så långt att Sveriges kommuner och regioner helgarderade sig och ändrade namnet på sina prognoser till scenarion. I Ljungby kommun, liksom på många andra håll i landet, togs beslut om att flytta budgetprocessen som vanligtvis avslutas vid fullmäktige i juni till hösten av denna anledning.

Men nu finns alltså en färsk prognos för Ljungby kommun, och det ser avsevärt mer positivt ut än vad som förväntades när budgeten lades, för att inte tala om prognosen i mars.

– Jämfört med prognosen i mars gör vi ett 105 miljoner kronor bättre resultat, säger ekonomichef Magnus Johansson.

Ljungby kommer enligt den senaste prognosen att göra snudd på 67 miljoner kronor i överskott vid årets slut.

– Det finns tre delar i förklaringen av det. Det är socialnämnden, skatteintäkterna som blev bättre än väntat, de gick från -45 miljoner kronor i skatteintäkter till -12 miljoner kronor, och att kaptialförvaltningen hämtat sig och just nu har vi ett litet minus där, säger Magnus Johansson.

När det gäller nämnderna ser ekonomin bättre ut än på länge. De negativa siffrorna hos nämnderna ska dessutom ses med ett viss mått av överseende på grund av pandemin och det inkomstbortfall den inneburit, menar kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M).

Nämnderna kommer enligt prognosen att göra ett underskott på sammanlagt 5,9 miljoner kronor, och större delen av det står barn- och utbildningsförvaltningen för.

Socialnämnden har gått från att i mars 2019 vara på väg mot ett underskott på 52 miljoner kronor samma år, till att i år se ut att landa på +-0.

– Socialförvaltningen har gjort en resa utan motstycke samtidigt som den klarat av en pandemi och gjort det med färre människor än tidigare. All heder till alla, från undersköterskorna till förvaltningschefen, säger Gunnarsson.

När det gäller barn- och utbildningsnämndens underskott är han inte särskilt orolig, och hänvisar till besparingsbeslut som ännu inte gett effekt men som kommer att synas framöver.