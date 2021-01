57 på sjukhus för covid

Under en tid har siffran för antalet som vårdas på sjukhus i regionen befunnits stadigt på omkring 60 - några dagar lite mer. Under de senaste dagarna har siffran dock legat något under 60, som på torsdagen då 57 fick vård.

Det kan naturligtvis vara tillfälliga nedgångar men det kan indikera på att det i alla fall är någon form av platåfas. Någon ökning har det inte blivit nu 2-3 veckor efter de stora helgerna, vilket befarades efter en tid om många personer samlades för att fira jul och nyår tillsammans.

Totala antalet konstaterade coronasmittade inom Region Kronoberg var på torsdagsmorgonen 10 727, vilket är 847 fler än för en vecka sedan. Även detta är en siffra som är jämförbar med de senaste veckorna, även om antalet tester som gjorts var färre under de veckor när extra helgdagar fanns.

Jämfört med torsdagen hade ytterligare två personer avlidit av covid 19 inom regionen, vilket gör att regionen nu har nått 237 avlidna. En av de två som avled under onsdagen vårdades på sjukhus och en utanför sjukhus.