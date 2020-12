ÄIF coronaanpassar försäljning av lotter

Under många år har försäljningen av Bingolotter varit en form av stöttepelare för ÄIF vad gäller att kunna bedriva bland annat ungdomsfotboll.

Mellan 300 000 och 350 000 kronor brukar det ge varje år.

I år blev det således en pandemi, och den innebar att ÄIF redan i februari beslutade att sluta sälja lotter på ICA Maxi i Älmhult.

Försäljningen av lotter där har blivit något av en lokal klassiker.

Därför fanns också vissa farhågor om att föreningens ekonomi skulle få sig en knäck, men faktum är att man lyckades ta sig runt denna problematik.

Lars-Göran Pettersson är något av Mr Bingolotto inom Älmhults IF:

– Från slutet av februari har jag kört ut lotter till folk.

– Jag har en stadig kundkrets.

Inte nog med att folk har handlat Bingolotter ungefär som tidigare, de har dessutom valt att stötta föreningen genom att köpa lotter för flera veckor framåt.

Mr Bingolotto har, tillsammans med andra eldsjälar som Tommy Almblad och Håkan Persson, hållit försäljningen uppe under pandemin.

Pettersson menar att detta nästan har varit ett heltidsjobb.

– Hade inte Lasse lagt ner det här jobbet tillsammans med Tommy och Håkan, då hade vi inte klarat av det, säger tidigare ÄIF-ordföranden Pär Angser.

– Detta har vi klarat utan att träffa folk.

Dessutom har man på ett coronasäkert sätt levererat lotter till personer som i vanliga fall inte spelar på Bingolotto.

Nu väntar den period på året då försäljningen traditionellt är extra stor.

Inte minst uppesittarkvällen dagen före julafton är ett tillfälle då biljettförsäljningen ökar rejält.

Nu är därför tiden inne att på fredag göra en återkomst när det gäller att sälja lotter på Maxi, och det ska minst sagt göras på ett coronaanpassat sätt.

– Visir är ett absolut måste, säger Lars-Göran Pettersson.

– Vi har satt upp ett plexiglas mellan oss och de som köper lotter och vi har handsprit.

Kontantfri betalning väntas också via swish, för alla som har tillgång till detta.

Älmhults IF har laddat upp rejält inför kommande helger, eftersom hälften av lotterna säljs under just denna period av året.

Totalt brukar ÄIF sälja 8 000 lotter varje år.