”All time high” för skogspriserna i landet - i Kronoberg står priset stabilt

I början av coronapandemin dämpades först försäljningen av skogsmark för att sedan få extra fart. I landet som helhet har priserna nått nya toppnoteringar, och Kronobergs län ligger de stabilt på en redan hög nivå.

Det visar skogsprisrapporten från Ludvig & Co (tidigare LRF Konsult). Statistiken visar att priset på skogsmark i genomsnitt stigit 4,1 procent över hela landet. Framförallt är det i Norrland och i mellersta Sverige som priserna ökat.

I södra Sverige har priset på skogsmark de senaste två decennierna stigit kraftigt, men under 2020 har prisbilden varit splittrad och sammantaget stigit med 0,2 procent. Regionen som omfattar länen Jönköping, Kalmar och Kronoberg och det som drar ner utvecklingen är bland annat de omfattande granbarkborreangrepp som som varit ett stort problem i Kalmar. Av de som köpte skogsmark under 2020 var 71 procent av köparna sedan tidigare markägare, och 29 procent förstagångsköpare.

Till de rutinerade köparna under 2020 hör Eva och Ingvar Andersson i Linnefälle, Virestad. De beslutade sig för att köpa en angränsande fastighet på 138 hektar. De har sedan 1980-talet bott på gården i Linnefälle och har successivt utökat sitt skogsbestånd.

– Skogen betyder så mycket för oss. Vi är ute varje helg i skogen och tittar, diskuterar vad som behöver göras och njuter, berättar Eva Andersson.

– Det är en stor tillfredställelse att arbeta några timmar i skogen för att sedan sätta sig på en stubbe med en kopp kaffe och se hur vackert det blivit, tillägger Ingvar Andersson.

Fastigheten som de nu investerat i tycker de är intressant eftersom den dels är välskött av tidigare ägare och även är en tillväxtfastighet.

– Det är roligt att se ungskogen växa upp, och att utveckla, röja och gallra, säger Ingvar.

De har båda ett stort intresse av att bevara natur- och kulturvärden, och att menar att skogsskötseln också har ett stort värde för jakten.

– Jag önskar att fler får uppleva skogen och förstår den glädje det innebär, säger Eva.

Ett ökat intresse för en grönare livsstil och lärdomar från pandemin om att det för många går bra att arbeta hemifrån kan vara ett av skälen till det ökade intresset för skogsfastigheter.

Joakim Ahlberg, skogsmästare, Annika Granquist och Dan Gustavsson, båda fastighetsmäklare, på Ludvig & Co berättar att det nu ofta finns yngre intressenter till de fastigheter som ska säljas, och dessutom ett ökat intresse för boende eller fritidsfastigheter på landsbygden.

Det kan däremot vara svårt för yngre köpare att ta sig in på marknaden.

– Mitt råd till den som vill köpa en skogsfastighet är att våga ta risken, och lägg det där sista budet om du är med i slutstriden i budgivningen. Skogen har en stabil ökning i värde, både i priser och genom dess tillväxt. Det som kan tyckas dyrt vid inköp kommer man om tio år tycka var billigt, säger Annika Granquist.

Dan Gustavsson råder nya köpare att vara pålästa, och att ha en plan för hur fastighetens skötsel ska finansieras över tid.

– Och börja i liten skala för att se om du trivs och tycker att det är roligt. På sikt kan du köpa till fler fastigheter, säger Annika Granquist.

– I Kronoberg finns dessutom förhållandevis många mindre fastigheter som kan vara en bra chans att komma in på marknaden, konstaterar Joakim Ahlberg.

I södra Sverige har skogspriserna i kronor per kubikmeter ökat med 22 procent de senaste tio åren. I kronor per hektar ökade priserna med 1,3 procent från 2019 till 2020. Ludvig & Co gör bedömningen att marknaden för skogsfastigheter fortsatt kommer vara stabil med stor efterfrågan.