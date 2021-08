Älmhults IF förstärker truppen: ”En lång och ambitiös målvakt”

Älmhult har inte förlorat på sju matcher och är som nykomling med och slåss i toppen av division 3 sydöstra Götaland.

Nu förstärker man truppen med målvakten Axel Blomqvist, som återvänder till ÄIF. 27-åringen är en egen produkt som numera finns tillgänglig för klubben.

”En lång och ambitiös målvakt som har hjälpt oss på några träningar tidigare. Han har sedan han lämnade Älmhults IF spelat för Hallaryds IF, Liatorps IF, Göteryds BK, Gärdets FF och Virestads IF”, skriver klubben.

