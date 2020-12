Anders Sjölin: Låt inte social distansering bli social isolering

Under ett år där det mesta har ställts in eller ställts om känns det tryggt att i alla fall en sak är att lita på — nämligen julen. Jo, för en sådan blir det även i år. Och för att sätta lite extra fart på julkänslorna går vi på Smålänningen "all in" i morgondagens tidning med en rejäl portion jul-tema. Även här på webben kommer det märkas rejält att det lackar mot jul. I artikelserien "Julen 2020" kommer du möta fler sköna människor som vurmar lite extra för just denna högtid. Som Melena Jönsson som har över 400 tomtar i hemmet.

Ja - för en jul blir det som sagt, även om den för många kommer att se annorlunda ut. Men annorlunda behöver nu inte nödvändigtvis betyda sämre. Man får nog se på årets jul som den där orimliga önskelistan man brukade tota ihop som barn. Man fick inte allt man önskade sig, men det brukade bli förbaskat bra ändå.

Och i den värsta krisen föds även den största kreativiteten. I Smålänningen har ni de senaste veckorna kunnat läsa flera fina exempel på kreativa jullösningar. Till exempel Stenbrohults församling som satsar på en digital julkalender med hälsningar från församlingsmedlemmar, Markaryd som satsade på en digital julskyltning, eller Ljungby gillar olikas fina projekt Jul i gemenskap som i år satsar på 200 julkassar med godsaker eftersom man i år inte kunde arrangera ett gemensamt julfirande med tanke på rådande restriktioner.

Även på hemmaplan går det att med lite finess finna nya vägar för samvaro. Hemma i vår familj hade mina barn till exempel nyss gemensamt julbak tillsammans med mormor. Ja, tyvärr inget gemensamt knådande av degen – det fick göras på var sitt håll då svärmor är i riskgruppen.

Men ett synkroniserat julbak över Facetime, med julmusik på full volym, gick över all förväntan. Skratten fyllde såväl köket som cyberspace och vetemjölet yrde. Och för döttrarna var mormors bak-instruktionen på länk lika naturligt som vilken Tiktok-video som helst. Härligt!

I en tid av restriktioner och allmän råd är det superviktigt att inte göra misstaget att sätta ett likhetstecken mellan social distansering och social isolering. Det gäller bara att hitta nya vägar.

Anders Sjölin

Chefredaktör