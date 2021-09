Anders Sjölin: Nu går vi innanför skinnet på Troja - största hockeysatsningen någonsin

Efter några säsongers harvande är Troja äntligen tillbaka där dom hör hemma. Det vill säga i finrummet. I hockeyallsvenskan. Nederlagstippade av de flesta förståsigpåare, men "it aint over until the fat lady sings" och allt det där. Vi ska som bekant spela om det först, och nu äntligen med publik. Halleluja!

Men det ska väl ärligt erkännas - det gäller för Troja att lägga en rejäl dos jävlaranamma i varje skär som tas på isen för att motbevisa belackarna. Steppa upp ytterligare en nivå helt enkelt. Allt för att sejouren i hockeyallsvenskan inte ska bli kortvarig. Steppa upp - det gör även vi på Smålänningen när det gäller vår Troja-bevakning, för nu gör vi en redan vass hockeybevakning ännu bättre med vår satsning på #InsideTroja-Ljungby.

Med satsningen vill vi komma närmre Troja än någonsin med djupare reportage, livesändningar med "Studio Troja" (premiär fredag 1 oktober då vi sänder uppsnack live från Figos sportbar timmarna innan säsongens första nedsläpp i Ljungby Arena - så kom ner och snacka hockey med oss!), livechattar från såväl matcherna som lagets sista träning innan match, men även mängder av tv-klipp, "Fansen tycker till", "Månadens spelare" och en massa annat smått och gott. Och du - du missar väl inte vår fullmatade 32-sidiga Trojabilaga i dag? Något att bita i även för den kräsne. Du kan läsa den digitalt här.

Med #InsideTroja-Ljungby är mitt läsarlöfte till dig att vi ska leverera minst en story varje dag om ditt favoritlag. Du som läsare ska kunna förvänta dig den hårdaste och närmaste bevakningen av Troja någonsin. Vi vet att hockeyn engagerar våra kunder på ett sätt som få andra ämnen kan mäta sig med. Visst - vi har visserligen satsat stora resurser på vår hockeybevakning tidigare, men nu tar vi det till ytterligare en nivå. Gillar du hockey i allmänhet och Troja i synnerhet lovar jag dig att du inte kommer att bli besviken om du hänger med oss under säsongen.

Anders Sjölin, Chefredaktör