Ännu en gång stor summa till Världens barn

Under förra veckan var det fullt upp i Markaryds kommun med insamling till Världens barn. Allt från skolor till second handbutiker var med och bidrog. Kommunen kan än en gång glädjas över att ha nått över förväntan.

– Vårt mål var att komma över 500 000 kronor och vi är nöjda med årets resultat, säger Tord Gustafsson.

I år samlade kommunen in 621 741 kronor till Världens barn, vilket var långt över förväntan. Det sista bidraget skickades in vid klockan tio på kvällen under söndagen.

– Det är överraskande att vi fått in över 600 000 kronor. Redan när vi hade fått in 550 000 kronor tänkte jag "wow, vad häftigt", säger Tord.

År 2015 fick Markaryds kommun in 1,5 miljoner som de skänkte till Världens barn, men det var med hjälp av SVT. Året därefter blev det också en stor summa med intäkterna från "Den sista riktiga Bondfilmen".

– Detta året har vi inte haft samma draghjälp som innan. Men när vi gör projekt som "sjung för Världens barn" ger det ringar på vattnet, säger Tord.

– I år lyckades också Strömsnässkolan samla ihop lite över 102 000 kronor och det kan man inte annat än klappa händerna för. Barnen har varit ute och sålt och knackat dörr förutom det de brukar göra.

Det Tord gillar extra mycket med skolorna i kommunen är inte bara att de gör bra insamlingar.

– Det fina är att de också gjort det till en del av undervisningen, så barnen får se hur mycket till exempel 100 kronor går till i Sverige jämfört med ett annat land. Det är så kul att det är så, säger han.

Det finns flera anledningar till varför kommunen är så bra på att samla in till Världens barn menar Tord.

– Eftersom att vi är en mindre kommun så har vi korta beslutsvägar och inom kommunen har vi också ett bra kontaktnät. Vi har även ett bra närings- och föreningsliv som gör det enkelt för oss att styra upp det.

– Man blir så glad och tacksam att få vara en del av det fantastiska arbete de gör ute på fältet. Det är ett engagemang som gör skillnad för barnen i alla världens hörn, tillägger han.

Det är ännu oklart om det kommer att komma in mer till insamlingen. Kommunen har själva räknat klart, men det kan komma in andra bidrag genom till exempel swish till Världens barn där personerna uppgett kommunens kod.

– Annars är det bara lite administrativt kvar och efter det blir det att vila så vi kan ta nya tag nästa år.