Arkeologisk utgrävning försenar cykelvägen – ”Länsstyrelsen förhalar och fördyrar projektet"

I över ett år har kommunen arbetat för en cykelväg som ska gå från hotellet i Ryssby, förbi paddelanläggningen och badplatsen bort till Lunnavallen.

Kommunen har redan påbörjat arbetet med att schakta – men nu står det still.

– Vi har gjort klart så långt vi kan, men nu krävs visst också en arkeologisk utgrävning. Något som de inte alls har informerat oss om tidigare, säger tekniska nämndens ordförande Lars-Ove Johansson som tycker att länsstyrelsen förhindrar och försvårar kommunens utveckling.

"Vi vill utveckla Ljungby kommun och detta är tyvärr inte första gången länsstyrelsen förhalar och fördyrar projekt" skriver Lars-Ove i ett mejl till handläggaren på Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Det var redan under våren 2019 som kommunen skickade in ansökan om den planerade cykelvägen. Under flera månader hörde man ingenting från handläggaren. I slutet november fick kommunen tillbaka att man skulle komplettera något vilket de skickade in 4 december. Våren 2020 hade man inte hört någonting och då passade representanter från kommunen på att informera landshövdingen och länsrådet, som besökte Ljungby, om olika ärenden som drar ut på tiden. Två dagar efter mötet fick man ett besked.

– Beskedet var att handläggningstiden skulle ta 150 arbetsdagar! Och nu har vi också fått veta att den arkeologiska utgrävningen kommer att kosta kommunen minst 106 800 kronor plus mons. Och skulle man hitta något under utgrävningen kommer det att kosta mer, säger Lars-Ove Johanson.

Den arkeologiska utgrävningen krävs med anledning av att arbetet sker inom grävfältets skyddsområde.

– Det är en skyddszon på 30-50 meter från gravkullarna. Och det var inget vi visste om för den zonen är inte ens utmärkt. Och från början sa de att det troligtvis kommer att räcka med en observatör som är med när vi schaktar.

"Jag har full förståelse för att vi ska vara rädda om det arkeologiska, men det måste också finnas sunt bondförnuft" skriver Lars-Ove till länsstyrelsens handläggare.

Smålänningen har varit i kontakt med handläggare på länsstyrelsen. Handläggaren ville inte uttala sig i ärendet utan hänvisade till sin chef som för närvarande inte är i tjänst.

– För att vi ska kunna färdigställa, och att det inte ska ta allt för lång tid, är det nog tyvärr bara att bita i det sura äpplet, säger Lars-Ove avslutningsvis.