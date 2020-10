Per-Åke "Kånna" Antonsson blir kvar som assisterande tränare för Ljungby IF. Det meddelande klubben via sin hemsida under lördagen.

”Per-Åke har ett stort engagemang och erfarenhet, och vi är glada att Per-Åke är med som assisterande tränare till vår nya huvudtränare Ilija Dobric. "Kånna" är en profil som betyder mycket för vår förening” skriver klubben.

Kontraktet är skrivet över säsongen 2021.