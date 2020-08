Återigen drabbades idrottsföreningen av skadegörelse – ”Det är så tråkigt"

Det var ingen vacker syn som klubbmedlemmar från Ryssby IF fick när de kom upp till klubbstugan på Lunnavallen. Någon eller några hade tagit sig in i kiosken och sedan tömt ketchup- och senapstuber på möbler och dörrar.

– De har tagit sig in i kiosken via ett fönster som de brutit upp, säger Gunnar Andersson från Ryssby IF som är irriterad över skadegörelserna som drabbat föreningen.

– Det verkar som att de vill hämnas på något vis. Det här är så tråkigt. Vi är många som lägger ner massa tid, flera timmar, och sedan är det några som bara förstör, fortsätter Gunnar som polisanmälde händelsen under tisdagen.

Senast Smålänningen skrev om inbrott och skadegörelse på Lunnavallen var i början av februari. Då hade någon vält upp och ner på hela kiosken. Året innan hade någon också tömt och kastat ut alla frysvaror på golvet, stulit föreningens mikrofon och klippt sönder en slang på gräsklipparen.