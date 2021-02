Bengt Swahn: Så länge får bilen stå parkerad

Den här veckan skall jag fortsätta där jag slutade förra veckan med bestämmelser om att stanna och parkera fordon.

Jag börjar med att informera om hur länge man får parkera ett fordon utan att flytta det. Finns det ingen begränsning av något slag så gäller utmed allmänna gator och vägar, att ett fordon får parkeras i högst 24 timmar i följd vardagar. Vad är då en vardag? Det är en dag, som ej direkt följs av söndag eller annan helgdag. I praktiken innebär det, att en vanlig vecka är det vardag M-F. Lördag är dag före söndag och räknas inte som vardag. En vecka där det finns en helgdag någon annan dag än söndag, exempelvis den veckan då Kristi Himmelfärds- dag, som alltid är en torsdag, inträffar, då är M-Ti och F vardag. Onsdag är dag före helgdag och lördag dag före söndag. Med det hoppas jag, att alla har klart för sig vad som räknas som vardag. Samma bestämmelser, det vill säga högst 24 timmar vardagar, gäller om den blå fyrkantiga P-skylten finns uppsatt, antingen utmed gatan/vägen eller på en allmän parkeringsplats och det under inte finns någon tilläggstavla med tidsbegränsning. När det gäller tidsbegränsningar så gäller följande. Låt mig börja med att det på en tilläggstavla under P-skylten först står exempelvis 1 timma. Finns ingen ytterligare tilläggstavla, så är det tillåtet att parkera högst en timma alla vardagar. Utöver den första tilläggstavlan så förekommer därunder oftast ytterligare en tilläggstavla med tidsangivelse mellan vissa klockslag. Den översta raden gäller då för vardagar, därunder en rad med tid inom parentes och då gäller den tiden dag före sön- och helgdag. Finns det dessutom där under en rad med tidsangivelse i rött, så gäller den tiden för sön- och helgdag.

Sammanfattningsvis så är det så, att översta tidsangivelseraden gäller vardagar, den därunder med siffror inom parentes gäller dag före sön- och helgdag och om det finns ytterligare en rad med röda siffror, så gäller den sön- och helgdagar. Svårare än så är det inte. Det finns i det här sammanhanget anledning framhålla, att den sista typen av tilläggstavla kan förekomma, inte bara under P-skylten utan också under andra typer av skyltar, oavsett vilken typ av skylt det handlar om. Det man då ska vara klar över är, att det bara är under P-skylten som tilläggstavlan är blå med vita respektive röda siffror. Alla andra tilläggsskyltar är gula med röd bård med svarta respektive röda siffror.

Går vi vidare med vägmärken, som har med parkering att göra, så är det första ett märke där det är förbjudet att parkera fordon. Det märket är runt med röd bård och ett rött snedstreck uppifrån vänster och ner till höger. Inuti är det förbudsmärket blått. Det andra förbudsmärket är också runt med röd bård med ett rött kryss över märket. Det innebär, att där det finns är det förbjudet att över huvud taget stanna fordon. Under dessa båda märken kan det finnas tilläggstavlor med tidsangivelse som jag informerat om ovan. Det som gäller där dessa märken finns uppsatta är vad jag informerade om inledningsvis i förra veckan. Det är endast om trafikförhållandena så påkallar, eller för att undvika fara, som det är tillåtet att stanna där dessa märken finns uppsatta. Där märket förbud att stanna fordon finns får man inte stanna för av- eller påstigning eller av- eller pålastning av gods, vilket man får göra om det råder parkeringsförbud.

Ett förbudsmärke gäller från platsen där det står till nästa korsning, under förutsättning, att det inte vid infarten till tätorten finns annat angivet, exempelvis om datumparkering. Därför är det viktigt, att man då man kommer till en tätort tar del av skyltningen som finns där om vad som gäller i tätorten. Nu finns det också andra skyltar inom vilka märket förbud att parkera finns i mindre format, exempelvis Vändplats, som är ett gult rektangulärt märke med

röd bård och med texten Vändplats ovantill och under ett mindre märke förbud att parkera.

Det kan finnas andra typer också exempelvis med texten Lastplats och inuti märket förbud att stanna. Under förbudsmärkena kan det också finnas tilläggstavlor med pilar, vilka anger antingen riktningen, eller att angivna förbudet slutar eller börjar där märket finns uppsatt, uppåtriktad pil anger att det börjar och nedåtriktad att det slutar vid märket.

Det finns mer att informera om när det gäller att stanna och parkera, men jag nöjer mig med det jag nu i två trafikrutor informerat om.