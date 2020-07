Bert-filmen på festivalen - visas i Ljungby innan den haft premiär

Det är i år tredje upplagan av av Ljungbys filmfestival De svenska filmdagarna. Den var planerad till i mars men då kom coronaviruset och den fick flyttas fram. Arrangerande Lagan Bio har nu i sommar visat filmerna under drygt två veckors tid och filmdagarna avslutas på söndag.

Till varje föreställning har man sålt max 40 biljetter - på grund av rådande restriktioner - och många filmer har visats under semestertid, så har det genomsnittliga antalet besökare inte varit så stort. Däremot har specialarrangemang som gourmetbio och frukostbio uppskattats av besökarna.

– De har varit extremt uppskattade av de som varit med, berättar Linda Pettersson på Garvaren Bio. Därför kommer vi att fortsätta med det vid olika tillfällen framöver.

Men innan festivalen avslutas på söndag så visas flera filmer - och speciellt en kommer säkert att dra till sig extra stort intresse. Både på fredag och lördag ges nämligen den nya svenska filmen "Berts dagbok" - och det är frågan om unika förhandsvisningar, eftersom filmen ännu inte har haft Sverigepremiär. Den officiellla premiären är inte förrän i nästa vecka.

– Det är riktigt roligt att vi kan visa "Berts dagbok" här i Ljungby under festivalen, säger Linda Pettersson.

På grund av corona säljs bara 40 biljetter till varje föreställning - det vill säga vid "utsålt" blir det ändå bara var femte plats i biosalongen som blir upptagen. Vill man vara säker å en plats till förhandsvisningarna på fredag och lördag så kan man förhandsboka.

"Berts dagbok" är den första stora svenska långfilmen som går upp på biograferna sedan coronaviruset slog till.

Den nya filmen är baserad på böckerna om Bert av Anders Jacobsson och Sören Olsson, som ju också skrivit om Sune. "Bert dagbok" handlar om Bert och hans kompisar på högstadiet, där Yoghurt-Leila i nian är den stora stjärnan.

1994 visades en tv-serie om Bert, som blev så uppskattad att det gjordes en långfilm. 1995 hade "Bert - den siste oskulden" premiär, och nu 25 år senare kommer en ny film.

Huvudrollen som Bert spelas av Hugo Krajcik. I övriga roller ses bland andra Frank Dorsin, Yussra El Abdouni, Julia Pirzdeh, Suzanne Reuter och Björn Gustafsson. Filmen har regisserat av långfilmsdebuterande Michael Lindgren - skapare av Grotesco och en gång i tiden som tioåring skådespelare i Ebba och Didrik.

När filmfestivalen i Ljungby avslutats på söndag är det snart dags för nästa nya filmsatsning. Under två veckor ges sammanlagt åtta utomhusfilmer på Gamla Torg i Ljungby - på planen bakom Märtas Glasseri.

– Det är ett samarbete mellan Garvaren Bio och Ljungby kommun, säger Linda Pettersson. Det blir två filmer varje kväll de närmaste torsdagarna och fredagarna. Skulle det bli regn så att man måste ställa in visningarna betalar vi givetvis tillbaka biljettavgiften.

Även till utomhusvisningarna är antalet platser begränsat till 40.

Den ena filmen börjar kl. 18.30 på kvällen, medan den andra kommer lite senare.

– Men det går bra att visa filmen även om det är ljust ute, säger Linda. Men vi placerar naturligtvis duken så att inte solen lyser på den.

Programmet:

Återstående filmer i filmfestivalen:

Torsdag:

And then we danced

Fredag:

Berts dagbok

Jag kommer hem igen till jul

Breaking Surface

Lördag:

Hasse & Tage: En kärlekshistoria

Pelle Svanslös

Berts dagbok

Catwalk: Från Glada Hudik till new York

438 dagar

Söndag:

Bamse och Dunderklockan

En del av mitt hjärta

Min pappa Mrianne

Följande filmer visas utomhus på Gamla torg:

6 augusti:

Husdjuens hemliga liv II

Fast & Furious: Hobbs & Shaw

7 augusti:

Sonic

The Invisible Man

13 augusti:

Förfärliga Snömannen

Gemini Man

14 augusti:

Dolittle

Yesterday