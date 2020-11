Många idrottsevenemang har ställts in under året och nu står det klart att även Intersport cup för 2021 ställs in.

Lagans AIK och Intersport, som arrangerar inomhuscupen i fotboll har beslutat att ställa in turneringen, som äger rum under trettonhelgen.

”Den traditionella Intersport cup i Ljungby arena skulle ha spelats början av januari men med de omständigheter som råder så måste vi ta ansvar för att minska smittspridningen”, skriver arrangörerna.

Inomhuscupen kommer tillbaka i början av 2022.