Blandade känslor om upphävandet av restriktioner

– Rent generellt sett har inte restauranger varit ett ställe där smittspridning skett. Men vi har ändå varit dem som fått ta mest när det kommer till restriktioner, säger Ebbe Johansson, delägare av Ekebacken.

Även om restaurangägarna tycker att det ska bli skönt och roligt att köra igång mer som vanligt är det lite av ett dubbel eggat svärd.

– För oss är det både och. Som det har varit under sommaren och den sista tiden verkar folk som är vaccinerade tro att de är odödliga. Siffran med antalet smittade har också ökat den senaste tiden, säger Rune Lindgren, ägare av Gräddhyllans Lantcafé.

Rune Lindgren tycker också att beslutet gick ut väldigt snabbt och tycker det var lite dålig framförhållning.

– Det kom väldigt hastigt. Hade man vetat tidigare hade man kunnat låta de som bokat vara fler och vi hade inte behövt säga nej till en del bokningar som vi fått göra nu. Men det är skönt att de släpper, även om det känns lite tidigt, säger han.

Det finns också en liten oro att beslutet kan göra att restriktionerna kommer tillbaka. Men många tror att de flesta besökare ändå kommer att vara mer försiktiga framöver.

– Vi kommer att vara ganska försiktiga framöver för att se till att det inte blossar upp igen och försöka se till så att det inte är för många i lokalerna samtidigt. Men det ska bli kul att kunna duka långbord igen, säger Sandra Lundell, ägare av Stora hotellet.

Restriktionerna har även påverkat restaurangerna olika. På Stora hotellet valde de att stänga ner restaurangen ett tag och trots en del tapp i omsättning har de klarat sig bra. På Perrongen och Ekebacken har det däremot varit kämpigare.

– Vi fick i princip säga upp all personal och har fått jobba mycket själva istället. När det blev bättre sen var det också väldigt svårt att få tag på personal för de flesta skolade om sig och skaffade nya jobb. Vi har personal nu, men det är på månad till månad basis, säger Ebbe Johansson.

– Luncherna har minskat väldigt mycket, i början så kom inga gäster alls för lunch. Det har varit jättetufft för oss, men vi har haft bra ägare som ställt upp för personalen. Nu har det börja att plocka upp igen och det märks att folk vill träffa sina vänner och kollegor, säger Patrik Hederström, tillförordnad platschef på Perrongen.

För Gräddhyllans Lantcafé har det däremot gått bättre.

– Det har inte drabbat oss så mycket. Vi har haft en ganska normal sommarsäsong. Samtidigt så har vi inte kvällsöppet och inte så mycket alkoholservering. Det är mest att de inte fått sitta i stora grupper som påverkat oss. Vi har under sommaren till och med ökat lite grann. Men det har varit en tuff sommar för personal och en själv, säger Rune Lindgren.

Under året är det många som bokat in fester och hotellvistelser i sista minuten då det varit oklart om nya restriktioner skulle börja gälla plötsligt. Men nu har bokningarna börjat strömma in igen.

– Vi har redan fått in bokningar för vårt julbord trots att vi inte gått ut med det än. Vi har också fått in några bokningar om bröllopsfest och konferens så det är roligt, säger Sandra Lundell.

– Konferenser har börjat bokas in hos oss nu igen, så nu börjar man få upp hoppet igen och det är ju bra, säger Ebbe Johansson.

På Perrongen ser de också framemot att få boka in julborden.

– Folk har ju suttit hemma en jul nu så vi ska satsa lite extra. Vi vill att det ska bli liv och skoj igen, jag tror det finns ett behov av det. Så för oss är det här beslutet fantastiskt, säger Patrik Hederström.