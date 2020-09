Bouleklubb invigde sol- och regnskydd

Vädret kan vara ombytligt i Markaryd med omnejd. Då solen gassar eller regnet faller, kan det vara bra att ha någonstans att söka skydd.

Det började med, berättar medlemmen i IF Boule-14, Nils-Gunnar Nilsson, med en diskussion om hur taket skulle se. Slutligen vann Nilssons förslag.

– Bara för det så fick jag hålla i bygget, berättar han på torsdagseftermiddagen då sol- och regnskyddet invigdes.

Noggranna mätningar och andra förberedelser krävdes först innan IF Boule-14 kunde få sol- och regnskyddet på plats. Föreningens aktiva brukar spela i närheten av Sparbankshallen.

Det finns också plats för bord och stolar under taket.

– Du ser att där är fyra bord nu. Men jag kan få in fem bord. Det är bara det att i coronatider så vill vi inte ha det så tätt, förklarar Nils-Gunnar Nilsson.

Det var från början tänkt att det skulle ta två månader att bli färdig med sol- och regnskyddet men det tog nästan fem månader. Taket fick föreningen vänta på ganska länge.

– Jag var envis. Jag ville inte ha något billigt plasttak.

Istället införskaffade man ett plåttak i gammal stil. Det var det värt att vänta på, tycker Nilsson.

– Det är lika mycket ett solskydd som ett regnskydd. Det har visat sig vara väldigt bekvämt.

Boulespelarna ställer nu bara in sina grejor under tak när de anländer till boulebanan för att spela. Det finns dock redan ett mindre utrymme med väggar och tak vid banan, men där kan inte alla trängas nu under pandemin, om det till exempel skulle bli dåligt väder.

Det gällde att bygga rejält och stabilt. Bygget ska kunna stå pall för en eventuell januaristorm.

– Den ska stå i 50 år, säger Nils-Gunnar Nilsson.

80000 kronor kostade sol- och regnskyddet att bygga. Mycket har gjorts helt ideellt och med hjälp av sponsorpengar.